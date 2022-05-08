快訊

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政 爆民怨

疫苗對防護Omicron無效？新英格蘭醫學期刊最新研究曝數據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高職生研究混凝土滲入廢液晶面板玻璃 減汙增加抗壓度

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中正高工「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。圖／中正高工提供
高雄市中正高工「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。圖／中正高工提供

高雄市中正高工建築科與化工科學生從學校實驗中發現混凝土中滲入廢液晶面板玻璃，能夠提高抗壓強度，廣泛應用在道路、排水溝等公共工程，同時大幅減少廢液晶面板對環境的汙染，以「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。

「全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽」昨在台灣師範大學頒獎。中正高工學生以廢液晶面板玻璃壓碎成玻璃砂，製作「玻璃砂混凝土」，可減少水泥用量、提高混凝土的工作度，作為「HFC高流動化混凝土」，因為研究題目深具創意，具有商品化價值，獲得評審青睞。

王文伶、彭詠暄、姜詠翔與黃冠瑋，運用所學知識進行研究設計，依混凝土齡期，共製作36顆混凝土試體。經過半年的研究，依據試驗結果，提出以30%玻璃砂取代混凝土的細粒料，製作為玻璃砂混凝土，不僅工作度最高，而且混凝土抗壓強度也最高，最適宜製作為高流動化混凝土。澆置混凝土時，不需振動即可搗實，減少勞力，泵送容易，施工快速，拆模後不會有蜂窩現象。

隊長王文伶表示，液晶顯示器（LCD）廣泛應用於日常生活中，如手機、平板、電視等。隨著LCD使用量急遽成長，廢棄量也與日俱增，若未妥善處理將造成環境沉重的負擔。如果能將廢液晶玻璃回收利用，取代細粒料，製作玻璃砂混凝土，不僅成本低廉，而且可以減少天然砂石使用，達到再生粒料的有效利用。

指導老師張永翔表示，指導專題的過程中，質疑、失望、爭吵是學生成長的開始。老師陪伴學生找尋題目、探索問題，進行研究，學生之間有不同意見時，協助解決問題，讓學生們將來面對問題時，能更有勇氣及能力解決。

中正高工校長高瑞賢表示，「專題實作」是技術型高中培養學生素養的重要課程，學生經由動手實作，將108課綱精神核心素養與專題實作結合，引導學生觀察日常生活的問題、團隊合作、創意思考、資料彙整及解決問題的能力。

中正高工學生作品「泥金：VAE-P 與細菌對風化水泥砂漿之複合效應」，以添加複合菌叢等摻料，提升已風化水泥之抗壓強度，也獲得評審肯定，獲專題組佳作。

高雄市中正高工「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。圖／中正高工提供
高雄市中正高工「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。圖／中正高工提供
「全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽」昨在台灣師範大學頒獎，高雄市中正高工表現優異。圖／中正高工提供
「全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽」昨在台灣師範大學頒獎，高雄市中正高工表現優異。圖／中正高工提供
高雄市中正高工學生王文伶（右）與彭詠暄（左），將廢棄的手機或平板螢幕，敲碎後做為再生粒料，進行有效利用，製作為流動化混凝土。圖／中正高工提供
高雄市中正高工學生王文伶（右）與彭詠暄（左），將廢棄的手機或平板螢幕，敲碎後做為再生粒料，進行有效利用，製作為流動化混凝土。圖／中正高工提供
高雄市中正高工「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。圖／中正高工提供
高雄市中正高工「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。圖／中正高工提供


延伸閱讀

中正大學團隊就地取材 提高3D列印強度獨家軟體精算

影／超車不慎擦撞3車　淡水高職生騎車「刷卡」刷到賓士、Lexus

台灣戴姆勒亞洲商車成立第四萬台幸運車主！加碼50萬購車基金

「全台最爛的路」頻落石 南投擬設99個貨櫃護坡

相關新聞

無居留證港澳生 可來台讀高中

教育部日前修正並公告「香港澳門居民來台就學辦法」，鬆綁港澳生來台就學限制，欲就讀高中、五專者無需先持有合法居留身分。教育...

台灣首府大學申請停招？ 教育部證實這個系申請中

台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。不過校方表示，一切還在校內討論階段，...

國高中只確診「九宮格」防疫假 網怒：當大家木頭人？

教育部昨天放寬校園防疫措施，國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕可防疫假、停止到校三天。有家長質疑，「病毒只會在...

高職生研究混凝土滲入廢液晶面板玻璃 減汙增加抗壓度

高雄市中正高工建築科與化工科學生從學校實驗中發現混凝土中滲入廢液晶面板玻璃，能夠提高抗壓強度，廣泛應用在道路、排水溝等公...

新北高中教師甄選 到考8成

新北市公立高級中等學校111學年度教師聯合甄選初試昨登場，共有31科別計86名教師缺額，有3697人報考，錄取率為2.3...

生生用平板標案 教師：被通知用哪款

教育部四年內要投入二百億元，達成「班班有網路、生生用平板」目標，但基層老師說，各家平板廠商摩拳擦掌，積極跟縣市政府接觸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。