高職生研究混凝土滲入廢液晶面板玻璃 減汙增加抗壓度

高雄市中正高工建築科與化工科學生從學校實驗中發現混凝土中滲入廢液晶面板玻璃，能夠提高抗壓強度，廣泛應用在道路、排水溝等公共工程，同時大幅減少廢液晶面板對環境的汙染，以「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，獲全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽「土木與建築群」專題組第一名。

「全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽」昨在台灣師範大學頒獎。中正高工學生以廢液晶面板玻璃壓碎成玻璃砂，製作「玻璃砂混凝土」，可減少水泥用量、提高混凝土的工作度，作為「HFC高流動化混凝土」，因為研究題目深具創意，具有商品化價值，獲得評審青睞。

王文伶、彭詠暄、姜詠翔與黃冠瑋，運用所學知識進行研究設計，依混凝土齡期，共製作36顆混凝土試體。經過半年的研究，依據試驗結果，提出以30%玻璃砂取代混凝土的細粒料，製作為玻璃砂混凝土，不僅工作度最高，而且混凝土抗壓強度也最高，最適宜製作為高流動化混凝土。澆置混凝土時，不需振動即可搗實，減少勞力，泵送容易，施工快速，拆模後不會有蜂窩現象。

隊長王文伶表示，液晶顯示器（LCD）廣泛應用於日常生活中，如手機、平板、電視等。隨著LCD使用量急遽成長，廢棄量也與日俱增，若未妥善處理將造成環境沉重的負擔。如果能將廢液晶玻璃回收利用，取代細粒料，製作玻璃砂混凝土，不僅成本低廉，而且可以減少天然砂石使用，達到再生粒料的有效利用。

指導老師張永翔表示，指導專題的過程中，質疑、失望、爭吵是學生成長的開始。老師陪伴學生找尋題目、探索問題，進行研究，學生之間有不同意見時，協助解決問題，讓學生們將來面對問題時，能更有勇氣及能力解決。

中正高工校長高瑞賢表示，「專題實作」是技術型高中培養學生素養的重要課程，學生經由動手實作，將108課綱精神核心素養與專題實作結合，引導學生觀察日常生活的問題、團隊合作、創意思考、資料彙整及解決問題的能力。