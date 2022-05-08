冤親竟衰成事主？ 停課新制親師炸鍋 網友卻轟錯對象

教育部昨天放寬校園防疫措施，卻也讓師長群組炸鍋，即便教育部長潘文忠臉書沒有發布相關訊息貼文，也被家長留言灌爆，質疑「孩子的命不是命嗎？」有民間青年團體在社群平台發布最新防疫資訊，並於文末呼籲教育部應從寬認定防疫假，卻被網友誤以為是教育部的官方訊息，冤親衰成事主，私訊湧入各方罵聲，也只能無辜喊冤。

教育部昨宣布，即起取消原三分之一班級以上有確診者、密切接觸者全校停課規定，改以確診個案為核心，國小與幼兒園若班級內有師生確診，暫停實體課程三天；國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天。

消息一出，也引發社會熱議，有家長質疑，現在每日確診數節節攀升，甚至也陸續傳出學齡童的中重症病例，且國小、幼兒園生還沒完整接種疫苗，防疫政策不該躁進；但也有家長考量家裡經濟因素，先前的「3+4」居隔政策也讓家庭陷入無止盡的停課輪迴，現在政策放寬，即便心裡有許多擔心，還是得面對。

過去只要有重大教育政策或是防疫變革，教育部往往會在臉書放上最新資訊，不過截至目前為止，不管是教育部官方臉書，又或是潘文忠的個人粉絲專頁，都未見昨日更新的教育防疫政策。

尤其教育部官方臉書，只見貼文停留在21小時前發布的「母親節」系列貼文，卻也讓網友在下方留言反酸「媽媽都要渡過最提心吊膽的母親節了，還真感謝教育部今天送的母親節大禮啊！」

反倒是台灣青年民主協會昨天在教育部政策一出，立馬在社群平台彙整懶人包，供各界參考最新訊息。短短兩小時內，就湧入超過1500名學生在貼文下留言，表達對新停課標準的擔憂與不滿。

舉例來說，多數國高中生認為僅以九宮格匡列，忽略學生可能下課、午餐時移動座位時產生的風險，且即將進入國中會考及大學第二階段申請入學，這樣的停課標準，可能讓學生染疫風險增加，影響學生學習權益。

對此，台灣青年民主協會也在文末呼籲，教育部應對於防疫假的請假標準進行清楚說明，若學生非九宮格匡列的範圍，但仍與確診者有密切接觸，應「從寬認定防疫假」，若班上有多位學生確診，九宮格匡列人數過多，也應採混成教學（線上實體教學同步）方式，避免受匡列學生學習權益受損。

沒想到該篇貼文卻讓不少網友誤以為台灣青年民主協會與教育部是同一個單位，更有網友私訊狂轟，大搞烏龍。青民協也火速澄清，該組織是關注學生權利的團體，不是教育部的帳號，他們也認為教育部的防疫政策大有問題，無奈喊冤「不要再罵我們了，你們罵錯人了」。