港澳來台就學限制放寬　學校態度保留、教團提一隱憂

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部放寬香港澳門居民來台就學辦法，但無論前置作業招生方法、文化隔閡都讓高中端持保留態度。記者曾原信／攝影
教育部放寬香港澳門居民來台就學辦法，但無論前置作業招生方法、文化隔閡都讓高中端持保留態度。記者曾原信／攝影

教育部日前修正並公告「香港澳門居民來台就學辦法」，港澳生來台就讀我國高中、五專無需先持有合法居留證。但無論前置作業招生方法、文化隔閡都讓高中端持保留態度，再者，教育團體仍擔憂，部分私校可能循此管道找生源、紓解財務壓力，但部分私校辦學能力堪憂，即便招到學生恐於講學、照護上無法顧及品質。

成功高中校長孫明峯指出，因為港澳生沒有循會考等機制，如果另訂招生方法，還需將此轉換對應為台灣的升學機制較複雜，評估入學公立學校難度會較高，目前也未研議開闢管道招港澳學生。

私立再興高中校長柯文柔也表示，港澳生如果高中階段選擇來台，由於兩端課程設計、課綱、教學均不同，於銜接上比較不容易，加上港澳生還多會碰上語言問題，評估較困難。

另有教育界人士評估，即便辦法鬆綁，但受制於過去執行面沒有經驗，加上公立學校不缺生源，招港澳生意願較高者可能還是私立學校，且數私立學校近年多因少子化備感招生壓力，相信會比較積極。

私校工會理事長尤榮輝則指出，受到少子化衝擊尤其私中更是重災區，教育部修正港澳居民來台就學辦法，放寬來台讀高中資格，對招生需求孔急的私中則是一大利多。

尤榮輝也指出，目前不少私中依賴僑生補充生源，若能大量引進港澳高中生想必有利緩解學校財務壓力。但許多私中財務不佳、董事會不再捐資，也不願負起監督之責，導致教育品質不佳，建議教育部仍應評估學校辦學能力與教學品保，看其否能確實照顧好境外生，如至少排除預警學校。


教育部 少子化 香港

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