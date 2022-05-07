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停課新標火速上路　家長學生慌學校急因應

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
屏東高中目前全校停課，學校今晚舉行防疫專責小組會議討論，原則上周一期中考將如期舉行。圖／取自屏東高中臉書
屏東高中目前全校停課，學校今晚舉行防疫專責小組會議討論，原則上周一期中考將如期舉行。圖／取自屏東高中臉書

校園停課新標明天上路，屏東縣目前全校停課的5校影響最大，屏東高中因下周一起舉行期中考，學校今天晚上臨時召集防疫專責小組會議，討論因應方案，校長陳國祥表示，原則上會依中央防疫指引，如期舉行期中考，若學生無法到考再依成績考查辦法處理。

屏縣目前共有屏東高中、屏北高中、獅子國中、德協國小、大光國小等5校，全校102班暫停實體課程，其中，屏東高中、屏北高中及獅子國中受停課新標影響最大。按教育部新標，國中及高中只有前2日曾到校的確診學生班級座位九宮格學生停止到校。

屏中校長陳國祥表示，該校周五已實施遠距教學，從周五起算到周日已有3天，下周一期中考應可如期舉行，不過因學生家長及教職人員仍有不同想法，今晚將舉行防疫專責小組會議進一步討論。

對於停課新標，屏北高中仍在校網公告，下周一5月9日起連續三天暫停實體授課，採線上同步及非同步教學。屏東縣府教育處表示，周一上課會面臨新標與原標準銜接問題，已就各級學校可能面臨狀況詢問國教署，明天可進一步通知各校因應。

一位郭姓高中生家長批評，「官員好像都沒小孩在讀國高中，政策下的急又快，好像不關自己的事。」現在停課的學校改用新標，同班學生家長真會放心嗎？另一位黃姓家長坦言，子女停課在家困擾，復課又緊張，真的很為難。


屏東縣 停課 獅子

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