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校園防疫漸鬆綁　校長評：混程教學亂象一時仍難解

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
校長評析，即便防疫逐漸放寬，蛋混程教學帶來的困擾、成效不彰恐一時間仍難獲解決。示意圖。圖／聯合報系資料照
校長評析，即便防疫逐漸放寬，蛋混程教學帶來的困擾、成效不彰恐一時間仍難獲解決。示意圖。圖／聯合報系資料照

教育部今天再異動停課標準，取消原本「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得全校暫停實體課程」停課規定。高中校長表示，由於僅確診生座位旁「九宮格」同儕需請防疫假，不再全班停課，過去一兩周煩忙的行政庶務可望稍微舒緩。但也有校長評析，混程教學帶來的困擾、成效不彰一時間仍難獲解決。

教育部長潘文忠表示，自5月8日起，國小及幼兒園如果確診者曾前兩日內到校上課，確診者班級、老師暫停實體課程3天，並提供給每人一劑快篩，第四天若檢測為陰性則可返校。國高中生，若確診者前兩天到校上課，確診生身邊「九宮格範圍」實施3天防疫假停止到校上課，每個學生可以有一人一劑快篩。若為陰性，第四天可直接返校上課。

北市成功高中校長孫明峯表示，過去一兩周常碰到班級停課又復課，針對密切接觸者學生，學校要負責開居隔單、造冊並發放快篩。快篩由教育局統一調度後再請學校領取，但基本上領到快篩時學生多已離校，只能通知家長領取，加上基北區都是大學區制，校內不少學生來自新北、基隆等地，對學校、家長都較麻煩。

孫明峯指出，現行規定僅確診生座位旁九宮格同儕需請防疫假病，不像過去一人確診就要大規模疫調，行政程序上應能稍微舒緩。但畢竟學校生態較複雜、學生到處移動，九宮格實施的成效如何還要再觀察。

另一名不具名的北市高中校長則談到，評估屆時班級內還是會有學生家長有疑慮，選擇請假在家。老師依舊必須面臨，人雖在現場上課但需架設鏡頭同時教導在家的同學，往往都是顧得了現場但顧不了線上，與其如此，不如全面線上還更易於教學。

該名校長談到，不少家長因為擔心反對實體教學，但若全面線上又會有家長認為要採用實體課程，評估一時之間仍難擺脫混程教學的難題。

全教總理事長侯俊良則指出，新規定上路關鍵仍在縣市政府、學校端實施是否一致，教學現場容易因狀況不同產生疑義，如學生可以用防疫假老師行不行。對於現場可能的疑義教育部應予以解決，也呼籲於防疫期間投入的人力成本，應給予計算並發給加班費等補助。


快篩 停課 教育部

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