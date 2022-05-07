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3697人擠86缺額窄門 高中教師錄取率僅2.3%

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
111學年度新北市高中教師聯合甄選初試今登場。圖／新北市教育局提供
111學年度新北市高中教師聯合甄選初試今登場。圖／新北市教育局提供

新北市公立高級中等學校111學年度教師聯合甄選初試今登場，本次公立高中職教甄共有86名教師缺額、31科別，計有3697人應考，錄取率為2.32%，到考率約80%。今年加分及增額人數翻倍，另今年新增本土語言及專業群科雙語認證共27人獲加分，各領域優秀人才齊聚新北。

新北市教育局表示，本次辦理教甄3校於新北市立丹鳳高中、永平高中及新莊高中舉行。共113間試場，其中丹鳳高中設有特殊試場供身心障礙考生特殊應考服務。

教育局指出，同時因應近期中央流行疫情指揮中心修正居家隔離改3+4天，應考人於自主防疫期持快篩陰性證明亦得應考，為此每校考場皆加開4至5間備用試場，亦提供發燒、呼吸道疾病等考生應考服務。而今日未有發燒或呼吸道疾病之考生，總計3校試場有27位自主防疫考生共啟用4間隔離試場。

另外，試場也加強相關防疫措施，只要進入校園一律繳交健康聲明切結書、出示疫苗接種2劑滿14天或快篩、PCR陰性證明、全程戴口罩並配合體溫量測，考試當日一律不開放陪考，試場保持通風並落實考場清消。

本次教甄初試取消教育專業科目，調整為僅考「各該甄選科目專業能力」，並延長應試時間為90分鐘。應試普通科者，按初試總成績，依全市該科教師總缺額數12倍錄取參加複試，而專業群科則為6倍錄取參加複試。

簡章規定，符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士之初試加分資格者共計27人，初試得加分10%。另有榮獲特殊優良教師或教學卓越獎者經審查以增額方式逕入複試計共16名，上述加分及增額方式人數皆較去年雙倍成長。今年新增的本土語言及專業群科雙語認證共29人獲加分。

教育局提醒，5月13日下午8時後將開放查詢初試成績，可依身分證統一編號逕至新北市教師聯合甄選報名系統自行下載成績單。成績複查請於5月16日上午8時至12時至新北市立竹圍高中圖書館提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。

初試錄取名單將於5月18日下午8時後於聯合甄選報名系統及新北市立竹圍高中網頁公告。初試錄取人員請於5月22日下午2時至5時親至新北市立海山高中報名，複試將於6月12日辦理。

新北市教師聯合甄選報名系統：http://career.ntpc.edu.tw/

本次高中職教甄共86名教師缺額，有3,697應考人報名。圖／新北市教育局提供
本次高中職教甄共86名教師缺額，有3,697應考人報名。圖／新北市教育局提供


教育局 居家隔離

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