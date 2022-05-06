2022兒童夏令營這樣玩！臺師大創意台語營 天文、藝術、情緒EQ一把罩

2022臺師大兒童夏令營閃亮登場！今年新推出的課程主打給台灣囡仔一個母語環境，將「素養教育」融合「台語」、「本土」元素，讓孩子在自然、藝術、趣味科學實驗中，感受家鄉之美。

全台語沉浸式教學搭配活潑有趣的遊戲，在歡樂的氣氛下，帶領孩子更深體驗在地文化，全新臺師大兒童台語營超展開：無論是有趣的台灣繪本「答喙鼓」、好聽好玩的音樂同樂會，或是做科學實驗、到戶外觀察自然生態、認識蟲豸朋友們神奇的超能力，都能啟發孩子的五感體驗，讓孩子自在開口說台語。陶養素養核心，同時維繫母語根基，給孩子一個最難忘的夏天。

圖／臺師大 提供

喜歡「追星」的小朋友，不妨來當個小小天文探險家！臺師大透過「夜間天文營」帶領孩子「從低頭到抬頭」，跳脫書本上的字句，讓天空成為真實的學習場域，在老師的帶領下認出滿天星星，還能動手建構立體天空運轉模型，營隊結束後也能在家持續向星星、月亮、太陽學習宇宙的奧秘。

現代孩子壓力大，情緒EQ管理也是一大課題。臺師大為即將升上三年級的孩子推出「我的EQ學院-兒童情緒教育成長營」，透過8個闖關關卡，引導孩子察覺「快樂、害怕、生氣、尷尬、失望、同理心」等14種情緒的細緻區別，並藉由適性化之導引，與家長攜手一起幫助孩子增進情緒表達能力，幫助孩子更能調適壓力、集中注意力，正向迎接環境中的挑戰，也將能使學習變得更有效率。

圖／臺師大 提供

除了上述營隊，臺師大也有充滿綠意生機的「美學x食農教育-藝蔬小農夫」、「小小園藝師-園藝星球探索趣」等營隊，帶領孩子一親大自然的芳澤。對電腦科技有興趣的孩子，可參考「程式設計小玩家」、「人工智慧概念認識：RPG(角色扮演)專題製作」、「無人機遙控及程控體驗營」，培養孩子的科技素養。想為孩子打造一個創意平台?「時尚x美感素養-設計小達人」、「小故事大導演(微電影製作)」等營隊，能讓孩子盡情揮灑，實踐天馬行空的想法，喜歡運動的孩子，不妨到「舞鈴大會」、「小小神射手營」，或是「忍者學校」來挑戰，過一個開心又有意義的暑假！更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院【師大小大師/兒童】系列>>