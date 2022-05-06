外籍生淪學工半年內第二起 教團籲高苑科大全面停招

民進黨籍立委范雲日前接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，該生稱一周工作40小時，在工廠從事與學業無關的勞力工作，在台生活形同災難。教育部開鍘，111學年起禁止高苑招收境外學生，私校工會則表示，教育部僅扣減獎補助、禁止下學年招境外生處分未免太輕，建議比照日前中州科大裁罰，命令高苑科大停招。

立委范雲今召開記者會踢爆，高苑科大菲籍學生一周被安排工作40小時，在工廠從事勞力活動到深夜且內容和學業無關，校方知情，卻要學生於稽查時宣稱每周僅工作20小時。菲籍學生形容，在台生活形同災難，時常工作到深夜且無加班費，幾乎沒有餘裕支應生活。

境外生淪為學工歷年來層出不窮，今年初中州科大也遭爆出剝削烏干達籍學生，後遭教育部勒令111學年全面停招。半年內再發生高苑科大事件，私校工會理事長尤榮輝說，高苑科大校方除了說謊，也要求學生要對外說謊，這樣的辦學態度很有問題。

尤榮輝質疑，高苑科大於2018辦理柬埔寨產學專班就出現爭議，「為何教育部還未禁止招收境外生？」反而持續補助經費辦理專班，如今教育部懲罰仍只是扣減獎補助款、禁招境外生，處分未免太輕，建議比照中州科大命令高苑科大停招。

新南向產學專班開辦以來爭議不斷，由於開放大二至大四生每周可安排實習20小時、工讀20小時，加上勞動法律條件較寬鬆，讓南向國家學生變成人力仲介業者眼中的肥羊。

尤榮輝表示，產學專班制度被濫用且讓學生學非所用，無法自律的學校跟廠商互相配合，加上招募來台的學生語言、經濟能力都較弱勢，沒有資源出了事也不敢張揚，教育部應該會同勞工局查處勞檢，杜絕學生黑工亂象。學校拿政府補助款來辦專班，知法犯法，更應該嚴厲處分。