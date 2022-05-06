疫情升溫 中正大學下周起實施全校兩周遠距教學

嘉義縣國立中正大學公布，下周一起實施全校兩周遠距教學演練，23日以後恢復實體上課，上課方式任課教師在教學課程平台公告學生周知。

中正說，依據教育部大學因應疫情調整授課模式補充說明，以及中正防疫專責小組會議決議，由於Covid-19近日確診人數不斷增加，為確認校內各單位遠距教學整備情形，因應未來疫情狀況即時調整授課方式。

實作課程（如實驗、體育等），也採取遠距教學方式進行，建議採用適當教學資源，或錄製助教操作實驗影片提供學生學習，搭配線上討論或報告心得等方式進行，但經教師評估後，仍無法採取遠距課程教學者，得在恢復實體課程後再擇期補課。

上課班級出現確診或居家隔離學生，須返家進行居家照護或居家隔離，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，經與學生討論後，該課程得以實施遠距教學至本學期末，上課方式在教學課程平台上公告學生周知。