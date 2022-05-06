快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

疫情升溫 中正大學下周起實施全校兩周遠距教學

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣國立中正大學公布，下周一起實施全校兩周遠距教學演練，23日以後恢復實體上課。圖／聯合報資料照片
嘉義縣國立中正大學公布，下周一起實施全校兩周遠距教學演練，23日以後恢復實體上課。圖／聯合報資料照片

嘉義縣國立中正大學公布，下周一起實施全校兩周遠距教學演練，23日以後恢復實體上課，上課方式任課教師在教學課程平台公告學生周知。

中正說，依據教育部大學因應疫情調整授課模式補充說明，以及中正防疫專責小組會議決議，由於Covid-19近日確診人數不斷增加，為確認校內各單位遠距教學整備情形，因應未來疫情狀況即時調整授課方式。

實作課程（如實驗、體育等），也採取遠距教學方式進行，建議採用適當教學資源，或錄製助教操作實驗影片提供學生學習，搭配線上討論或報告心得等方式進行，但經教師評估後，仍無法採取遠距課程教學者，得在恢復實體課程後再擇期補課。

上課班級出現確診或居家隔離學生，須返家進行居家照護或居家隔離，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，經與學生討論後，該課程得以實施遠距教學至本學期末，上課方式在教學課程平台上公告學生周知。


遠距教學 居家隔離 疫情

延伸閱讀

「停停復停停，課停學不停」高中國文師改編木蘭詩 遠距教學字字血淚

台大系統3校宣布 全校防疫授課演練2週

台大9日起遠距教學演練2週 世新延長1週

台大師大實施遠距教學演練二周 5月9日全面暫停實體課程

相關新聞

高苑科大遭爆外籍生淪粗工 教育部令下學年禁招境外生

民進黨籍立委范雲今（5/6）召開記者會，日前接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，該生稱一周工作40小時，在工廠從事與學業無...

台灣首府大學申請停招？ 教育部證實這個系申請中

台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。不過校方表示，一切還在校內討論階段，...

花蓮教甄考英文不考專業科挨罵 議員批一廂情願沒配套

花蓮縣教育處近日公告國中教師聯合甄選簡章，為推動雙語國家政策，8類科不考學科專業科目，只考教育專業科目及英語，引起熱議，...

疫情升溫 中正大學下周起實施全校兩周遠距教學

嘉義縣國立中正大學公布，下周一起實施全校兩周遠距教學演練，23日以後恢復實體上課，上課方式任課教師在教學課程平台公告學生...

國防學士冷／多校招不到人 台大：成績能上頂大 誰還要服役5年

111學年度有台大、清華、成大、中央等8所大學辦理「國防學士班」招生，各校都招得不太好，不少系更是無人報名。台大等頂大分析，學測成績可上台成清等頂大的學生，除非經濟及就業考量，大都不願報考畢業後再被綁5年的國防學士班，且錄取生無法轉系，也會降低考生報名意願。

手機被沒收 學生可申訴

過往學生若被學校記警告或對各式口頭、行為管理不滿想申訴，常求助無門或石沉大海。教育部配合大法官解釋，修正高級中等學校學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。