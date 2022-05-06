高苑科大遭爆外籍生淪粗工 教育部令下學年禁招境外生

民進黨籍立委范雲今（5/6）召開記者會，日前接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，該生稱一周工作40小時，在工廠從事與學業無關的勞力工作直至深夜，稱在台生活形同災難。境外生淪為學工又一樁，教育部技職司回應，要求學校協助學生改修讀其他課程，超時工作一項列重大缺失，自111學年度禁止招收境外學生。

立委范雲今召開記者會指出，高苑科大外籍生一周被安排工作40小時，時常在工廠從事勞力活動到深夜且內容和學業無關，校方知情，卻要學生於稽查時宣稱每周僅工作20小時。並且校方、工廠疑似偽造薪資單，薪資單上更有不明扣款。

菲國學生形容，在台生活形同災難。學校要求負擔難以承受的體力勞動、身心備受折磨，時常工作到深夜且無加班費，幾乎沒有餘裕支應生活。

教育部技職司今天回應，已於4月下旬派員和學生會談並且無預警到學校查核、抽訪，要求高苑協助學生改修讀其他課程，協助順利完成學業。依法僑外學生除了寒暑假外，每星期最長工作時間為20小時，學生超時工作，校方卻引導學生對外宣稱每周僅工讀20小時，教育部將此列為重大行政缺失，作為扣減獎補助款參考，且高苑已是「專案輔導學校」，令111學年度起禁止招收境外學生。

技職司副司長柯今尉指出，該名菲國學生透過新南向產學專班入學，依現行專班規定，大二至大四期間可從事校外實習，實習時數每周至多20小時，且實習不算在工讀時數中，代表每周工讀加上實習僅能做40小時。

柯今尉也指出，高苑是和菲律賓當地學校合作，每年到現場招生、面談，招募高中生來台讀書。菲國學生出面陳情後，教育部訪談不少外籍學生，但多表示他們無超時工作，菲籍學生隨即又提供一錄音檔，內容為學校教學生說謊、對外聲稱僅工作20小時，目前查核的資料無法證明新南向專班學生都有超時工作狀況，必須配合地方勞工局持續調查。

據教育部統計，高苑科大110學年度境外生共計982人，其中485人為新南向產學專班學生，多來自菲律賓、印尼、越南等國。

另外，教育部將自111學年度起推動「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫案」，除了擴大招收境外學生外，同時強化境外學生教學品質。學校申請資格需具備近3學年無境外學生招生缺失，且非預警學校或專案輔導學校，針對獲核定計畫學校，教育部將進行學生語言能力與學校教學輔導境外生檢核。