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整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科必考重點一次看

高苑科大外籍生控訴成學工 工廠疑似偽造薪資單

攝影中心 / 記者葉信菉／台北即時報導
立法委員范雲（中）與台灣勞工陣線、台灣人權促進會上午舉行記者會，因接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，指其在台灣難以好好學習，淪為學工。記者葉信菉／攝影
立法委員范雲（中）與台灣勞工陣線、台灣人權促進會上午舉行記者會，因接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，指其在台灣難以好好學習，淪為學工。記者葉信菉／攝影

立法委員范雲與台灣勞工陣線、台灣人權促進會上午舉行記者會，因繼今年一月中州科大烏干達學生血汗學工事件後。又接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，指其在台灣難以好好學習，淪為學工。

陳情學生指出，高苑的外籍生一週工作40小時，在工廠從事與學業無關的勞力活到深夜情形非常普遍，而且校方不知情，甚至指導學生面對稽查時必須宣稱每週僅工作20小時。陳情學生更指控高苑科技大學生也遭遇校方及工作的工廠疑似偽造薪資單、薪資單上有不明扣款的情況。


高苑科技大學 薪資

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