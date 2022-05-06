新北3萬學生會考 教育局宣布最快下周起免到校

111年國中教育會考即將於5月21日及22日登場，新北考區設置29個考場、計3萬764人應考，為全國第2大考區。新北市教育局授權各國、高中得經防疫小組會議評估後，於會考前1至2週進行居家學習，呼籲考生居家期間避免外出，降低染疫風險。

考量考生學習進度已達會考測驗範圍，兼顧應考權益及降低國九學生移動風險，新北市教育局授權各轄內國高中得經防疫小組會議評估風險後，於會考前1至2週進行居家學習及線上教學或其他有效模式，同時呼籲考生此居家期間務必採低密度活動，宜避免外出或至高風險群聚場所。

教育局表示，因近期疫情嚴峻，且新北市國中教育會考應考人數眾多，提醒考生及考場監試人員等務必留意自身健康，加強落實個人防疫措施，並應避免參加高風險群聚等活動，降低外出移動需求，以順利完成國中教育會考應考。

考量疫情發展、學生受教權益、評量之公平性及學校試務安排等因素，教育局將授權各級學校得經校內防疫小組依照校內疫情狀況討論後，於定期評量前得改採居家學習或其他有效模式。

高三期末考及國三會考後，課程已告一段落，亦授權學校得經校內防疫小組依照校內疫情狀況討論後，國三學生於會考後至畢業典禮前、高三學生於期末考後至畢業典禮前，得改採居家學習或其他有效模式。惟學校務必與家長及教師充分溝通取得共識。若有家長有照護需求，學校需提供安排學生到校照護服務。

教育局長張明文表示，教育局於新北親師生平台建置各項線上教學資源及平台，國九生可到教育局YouTube頻道觀看學力大爆發影片，有助會考實力提升。教育局另也訂定線上教學相關指引提供學校依循參考，學校備妥相關資訊設備等，協助經濟弱勢學生學習。倘學校因疫情評估排課有相關需求，也授權學校彈性調整課務，並與師生及家長充分溝通說明，視疫情及防疫政策滾動式修正，確保學習權益與成效。