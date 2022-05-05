台大實施遠距教學演練二周 5/9起全面暫停實體課程

本土學生確診數日益成長，教育部今天（5/5）表示，開放大專校院可行防疫授課演練，但以實施1到2周為原則。國立台灣大學則宣布，校內所有課程自5月9日起執行遠距教學兩周，校內5棟教學館僅提供老師、助教錄製課程，學生不得入內。

因應國內疫情，教育部雖不許各大學全面採取遠距教學至期末，但另開門路，若大學課堂內有確診者或密切接觸者，開放教師可和學生溝通協議改為遠距教學至學期末，並再開放大學可進行1至2周的防疫授課演練，盼上述兩方式可減緩大學防疫壓力。

台大今天發出公告，校內所有課程5月9日起全面執行遠距教學演練兩周，包括所有實驗、實習、實作、體育課程等均改為遠距。若有特殊課程需實體授課，則可另和教務處申請。

台大也指出，校內5棟館舍，包括共同、普通、新生、博雅及綜合教學館教室僅提供原授課教師和助教錄製課程，學生請勿進入，以降低群聚感染的風險。

實驗或實作課程若必須到校操作，台大表示，則需將安全距離納入課程規劃，師生於實驗室時務必確實戴口罩，也盡量採用數位方式進行。期末考「強烈建議」以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如提供線上測驗或繳交報告替代，以確保權益。