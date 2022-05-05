新北啟用校園智慧能源管理 111學年擴及全市各校

新北市教育局今天表示，板橋國小智慧能源管理系統今天啟用，協助管理冷氣與用電；老師可用手機遠端遙控，並掌握用電狀況、應用在能源教育；新北111學年起各校全面啟用。

教育局今天發布新聞稿指出，新北市推動班班有冷氣政策，已完成改善公立高中以下學校電力、裝設3萬台冷氣與能源管理系統，總工程經費超過新台幣40億元，希望可提升學生學習品質，並讓老師更專注於教學。

教育局表示，在校園建置智慧能源管理系統，今天於板橋國小啟用，預計111學年起在各學校上線；透過現有校務系統與手機APP程式，師生依權限開啟EMS能源管理系統（Energy Management System）功能，老師可無卡控制自己班級冷氣，校長並掌握學校用電情形，即時管理用電警戒。

板橋國小校長華志仁表示，EMS能源管理系統具備人工智慧（AI）功能，可計費儲值、管理用電、反應自動需量、呈現即時資訊。除師生可控管冷氣，還可將用電資訊推播至手機；學校也可讓學生透過面板展示的系統用電資訊，瞭解並尋找最合理用電方式，實踐節約能源的環境永續觀念。

教育局指出，班班有冷氣讓教室就像學生自己家，可舒適提升學習效能，期許師生在優質教育環境中，能更專注於教學活動，提升學生學習力與競爭力。