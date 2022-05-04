南山中學突宣布停課一周 校方為下周都能到校公平段考

新北市中和區南山中學傳出今起停課一周，引發各界關心，校方證實停課消息，但並非疫情擴散，而是下周就要段考，為了讓全校都能公平統一時間應考，才決定停課一周，期間也會持續線上授課。新北教育局最新統計，全市共有197所校園停課，約占13.43%。

校方說明，校內確實達到教育部停課標準，並向教育局申請停課一周，不過並非疫情有持續擴散情況，而是因為11日及12日為校內段考，從現在計算天數，若校內有同學染疫不至於讓全班停課，這麼一來考試兩天原則上大家都能到校，而不會有個別班級因為停課不能考試的狀況。

校方指出，讓大家都能在同樣時間段考較為公平，因此決定辦理實體停課及線上教學，期間教師們可以選擇在家線上教學，或者到校運用學校資源為學生上課。南山中學從去年本土疫情爆發前即準備好各式遠距教學所需設備，並進行相關演練等，已對遠距教學相當有經驗。

教育局回應，南山高中全校總學生數計4548人，確診班級數至目前為止共26班，確診停課班級數已達教育部標準，透過防疫會議決議於5月4日至5月10日期間暫停實體課程。

教育局統計，新北疫情雖持續，但市府團隊守護師生健康、維持正常教學，校園停課標準依「教育部暫停實體課程實施標準」辦理，目前最新調查全校（園）停課共197所學校及幼兒園，約占13.43%。