2歲班不足擬開放混齡3至5歲班惹議 教部：考量家長需求

全教總今天召開記者會指出，教育部擬修幼照法施行細則，讓幼兒當年度開學時未滿3歲，而於當學年度滿3歲時，可以進入3到5歲的班級就讀，以釋出更多的2歲專班名額，批評是本末倒置。教育部表示，修法是考量家長托育需求，近日將邀集地方政府及相關團體徵詢意見。

立法院4月20日審查幼兒照顧及教育法，考量現行2歲入園率低，外界矛頭指向是2歲專班量能不足。教育部當時表示，將於今年6月前修訂幼照法施行細則，讓滿3歲（2歲學齡童）得混齡編班，使幼兒當學年度開學時未滿3歲，而於當學年度滿3歲的當月份，得進入3歲到5歲的班級就讀，好讓2歲專班名額能釋出更多。

全教總理事長侯俊良今天表示，政府要廣設2歲專班，卻碰到兩歲專班班級開設不多，讓家長進不去2歲專班。但教育部提出的做法，卻是本末倒置，本來應該廣設卻不開，竟然是把兩歲靠近三歲的趕快往上入學，來空出缺額。

教育部表示，配合行政院我國少子女化政策計畫，以持續擴大公共化教保服務供應量為施政主軸，106至110年累計已增加2155班，並將提前於112年達3000班目標，為歷年來最大規模的增班量能。

其中，2歲專班增加計477班，增加逾7000個就學機會，111年度預估可再增設2歲專班約280班。另外，幼兒教育及照顧法施行細則已明定幼兒園如果有缺額，生日當月滿2歲的幼兒即可入學，以銜接家長的托育需求，另也鼓勵地方政府增設2歲專班，補助設施設備改善及增置教保員等相關經費。

教育部也說，除鼓勵地方政府持續增設，並針對增設公共化達標者提供獎勵機制外，同時於對地方政府一般性補助款考核項目，增列鼓勵增設2歲專班設置情形，提供額外加分。

教育部表示，有關幼照法施行細則修正3歲幼兒入園規定，是考量家長托育需求，朝當月滿3歲的幼兒，在教保服務機構有餘額時，能進入3至5歲班就讀之方向研議，教育部將於近日邀集地方政府及相關團體徵詢意見。