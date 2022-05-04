國中教育會考規定放寬 居家隔離、檢疫生可參加應試
國中教育會考將於5月21、22日登場，據去年規定，確診學生、居家隔離與檢疫者僅能循補考機制。立法院今天教育文化委員會，教育部長潘文忠表示，由於目前居家隔離、確診考生眾多，將比照統測規格，居家隔離、檢疫考生可移至防疫試場應試，並可自行前往考場，僅確診生循補考機制。
國中教育會考即將登場，但根據去年規定，確診考生、居家隔離和檢疫者不得應考，僅能於後續補考。教育部長潘文忠今天表示，去年因疫情不嚴峻僅有逾200人循補考機制，但目前確診、隔離學生數均多，今年會考雖然一樣有補考，但教育部研議，希望除確診學生持續循補考機制外，居家隔離、檢疫等考生都可考試。
潘文忠指出，會考考科比較單純，心測中心也能掌握難易度，因此研議開放居家隔離、檢疫或自主健康管理考生可以用分流方式，進入防疫試場應試，確診者則提供後續補考，並採外加名額方式辦理。
潘文忠也說，有鑒於指揮中心4月20日已經開放居家隔離者通勤方式，教育部也提送相關規範，放寬交通方式也能適用於會考，讓居家隔離考生可由家人接送、自行騎單車等方式赴考場。
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