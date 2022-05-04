立委盼修法校長遴選納學生代表 教育部持保留態度

立法院教育文化委員會今天審議大學法修正案，立委提案大學校長遴選委員會應納入學生、教師、行政人員代表，教育部則表示，在現行法律規範下，各校已經可以審酌實務狀況經校內程序決定，並明定於規章中。教育部支持師生參與校長遴選，但應保有一定彈性。

立法院教育及文化委員會今天審議大學法相關修正案，民主進步黨籍賴品妤、范雲、張廖萬堅等17人，提案修改第9條，盼校長遴選委員會納入學生、教師、行政人員代表，私校遴選委員會由董事會改由校務會議組織等。

教育部提出的書面報告表示，現行第9條對於公立大學校長遴選委員會籌組規定，是就遴委會各類成員，如學校代表、校友代表以及社會公正人士、主管機關遴派代表進行原則性規範。並於「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」規定，遴委會成員學校代表應包括教師，其人數不得少於三分之二。

教育部指出，現行法規下，各校已可衡酌實務狀況，經校內程序決定後，在校長遴選規章中納入學生等各種身分類別代表。

對於修法方向，教育部支持師生參與遴選，但修法仍持保留態度，建議仍應保有一定彈性運作空間。

另外，立委也提案希望私立大學遴委會組織權由董事會交給校務組織。教育部則指出，現行法規下，私校的遴選辦法需經校務會議通過，再送董事會。董事會需負責籌措財務、負辦學成敗的責任。校長執行董事會的決議，董事會則需尊重校長校務職權，同樣對修法持保留態度。

教育部長潘文忠於被質詢時指出，預計7月時完成統籌並提出修法規畫，屆時希望擬定教育部版本草案，提至院會後再送到大院審議，希望在今年底可送至大院。