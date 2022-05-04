2歲班不足教部擬開放混齡3至5歲班 全教總批本末倒置

立法院日前審查幼兒照顧及教育法，朝野皆關心2歲專班的開設進度，教育部當時表示會在今年6月前修施行細則，讓滿3歲（2歲學齡童）能混齡編班。全國教師工會總聯合會今天表示，教育部這項作法完全本末倒置，讓台灣幼兒教育品質開倒車。

立法院4月20日審查幼兒照顧及教育法，考量現行2歲入園率低，外界矛頭指向是2歲專班量能不足。教育部當時表示，將於今年6月前修訂幼照法施行細則，讓滿3歲（2歲學齡童）得混齡編班，使幼兒當學年度開學時未滿3歲，而於當學年度滿3歲的當月份，得進入3歲到5歲的班級就讀，好讓2歲專班名額能釋出更多。

全教總理事長侯俊良表示，政府廣設2歲專班，目前卻碰到兩歲專班班級開設不多，讓家長進不去2歲專班。但教育部提出的做法，卻是本末倒置，本來應該廣設卻不開，反而把兩歲靠近三歲的趕快往上入學來空缺額，應該增設2歲專班，而非讓孩子提早入學。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，邏輯上來說，2歲3歲雖是一歲之隔，但不管身心靈、作息需求就跟3歲有很大差別。尤其2歲專班師生比1比8，但3到5歲師生比卻是1比16，若把2歲孩子丟去一個30人的班級，家長能安心嗎？

楊逸飛也說，台灣早期有讓生理年齡滿6歲的孩子，提早進入小學就讀，卻因為孩子適應狀況差而取笑這項政策，現在竟要重溫舊夢。他批評，教育部降師生比做不到、增設2歲專班做不到，不知道這是什麼心態，完全讓幼教品質開倒車，呼籲教育部緊急煞車，不要讓愚蠢的事情發生。

立委林宜瑾今也出席記者會，她表示，孩子年紀越小越需要師長細心關注，擬定任何政策前必須將心比心，若讓幼兒混齡到3至5歲班，2歲孩子身心發展沒這麼快，恣意混齡編班等於強迫小小孩在還沒準備好的情況下面對不合適的學習環境。

中華幼兒教育改革研究會理事長陳淑琴呼籲維持現行法規，她說，學齡前幼兒生理年齡差半年，「隔一個暑假看一個孩子就完全不一樣」，尤其三歲以前幼兒身心靈差異更大，幼教之所以要設2歲專班就是考量特殊性，應該要避免「揠苗助長」。

公幼教師何婉君家有三個孩子，她說，兩歲多孩子正在學習生活自理與同儕相處，若將兩歲混到三至五歲就會有點擔心，比如正在訓練戒尿布，需要大人有耐心陪伴在側所練習，但師生比1比16 ，當一個老師被抽走，年幼孩子的教室若只剩一位老師，人力實在太吃緊。