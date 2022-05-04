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「清秀佳人」會說台語了 搶國高中讀者出版界颳台語熱
根據國家語言發展法， 8月起本土語言將成為國高中必修課程。台語是本土語言最大族群，不少出版社近期出版台語版翻譯文學、台語教材，搶攻國高中讀者。奇異果文創出版社發起高中台語課本集資計畫，並推出「母校認捐」方案，鼓勵讀者捐贈台語教材給自己的高中母校。前衛出版社不僅出版格林童話、「清秀佳人」的台語譯本，還推出台灣首部台語科普有聲漫畫「熊星人蓋亞能源遺跡之謎」。
「清秀佳人」也會講台語！這部加拿大作家露西·莫德·蒙哥馬利的成名作，曾因改編影集在台灣紅極一時，日前由前衛出版社推出台英雙語版，書名為「青瓦厝ê安妮((Anne of Green Gables)」。前衛副社長林君亭指出，本書屬於前衛出版社與成大台文系教授陳麗君團隊合作的「世界文學台讀少年雙語系列」，該系列去年已出版台德雙語版的「你無聽--過ê格林童話」，預計9月還會推出日本作家宮澤賢治的知名童話「銀河鐵道之夜」。
前衛還推出首部台語科普有聲漫畫「熊星人蓋亞能源遺跡之謎」，將公視動畫影集改編成台語有聲書漫畫，以台語介紹再生能源並搭配圖文漫畫。林君亭表示，前衛這幾年一直有台語出版計畫，遇到語發法上路「再加把勁」，希望成為國高中本土語言教材或課外閱讀的選擇。
曾參與高中國文課本創新的奇異果文創出版社，攜手台文學者和作家群，費時兩年製作一套全新高中台語教材，不僅收錄現代詩、抒情散文等，更囊括海洋、環境、公民法治、多元文化等近代議題思辨，並推出「奇異果版高中台語課本集資計畫」。 奇異果文創創意總監劉定綱表示，過去的台語教材選文多為傳統童謠、俗諺，卻缺乏在地文化、公民法治等生活面向的教材。奇異果版的高中台語課本將台灣近代議題融入，選文從小王子到八八水災，從科普知識到礦工故事，希望提升學生閱讀學習台語的興致。
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