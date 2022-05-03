獨／又一所高職撐不住！ 新北清傳高商111學年停招

少子女化高中職首當其衝，近五年光是高職就讀人數就已減少近15萬人，又以餐旅、商管群跌幅最大，新北市三重區以商管群為主、創校近一甲子的清傳高商將於111學年度停招。教育團體表示，少子化對商管及餐旅群影響最大，該校一旦停招，勢必會讓其他私立高商倍感壓力。

清傳高商目前共有310名學生，即便高三生今年畢業，仍有228人。新北市教育局證實，已於今年3月25日核准該校111學年停招，未來將協助學校辦理退場轉型；校方則強調，財務沒問題，他們會繼續辦學，讓一、二年級生順利從清傳畢業。

近四年全國已有超過10所高中職申請停招、停辦。全國私校工會理事長尤榮輝指出，國中生升學選校仍是「先公後私」、「先高中後高職」，尤其近三年四技日間停招或裁撤的系所以商管類的23系最多，其次是餐旅休閒類有19系，可見少子化明顯對商管群及餐旅群影響最大。

清傳高商僅存的四個科中，有三科屬商管群，如今傳出停招消息，校長林怡宏坦言主因是少子女化。他說，現在公立學校幾乎可接收大部分國中畢業生，早期全校最多有18個班，現在全校僅剩9個班級，才決定停招。

林怡宏指出，雖然下一學年停招，但校方會繼續辦學，不會讓一、二年級學生權益受損；校內目前約有30名教職員，若已屆齡退休，會給予優退，若尚未到達退休年紀的教師，也會給予資遣費，讓他們有時間順利轉職。

林怡宏強調，學校沒有財務問題，創辦也不是為了營利賺錢，因此沒有打算轉型成收費較昂貴的私立高中，未來可能會轉型成終身學習教育中心或是文化教育事業，以類似社區大學的形式為地方貢獻。

尤榮輝表示，清傳高商停招勢必會讓其他私立高商備感壓力，但他也建議，清傳若要轉型成社區大學，應及早做好轉型準備，包括向政府申請輔導、引進外部專業團隊及經驗，做好人力、財務、空間及設備規畫，並進行可行性分析，過程中要多與公部門溝通並尋求協助。

全教總理事長侯俊良則表示，目前私校轉型勉強成功的只有中信管理學院，以及崇華雙語小學，兩所學校之所以能轉型，無非是由財力雄厚的財團或宗教團體接手才得以改辦，但師生清離退場等，卻可能成為退場亂源的導火線。