個人申請二階甄選將開跑 醫牙確診生擬入隔離試場應考

由於國內確診數目激增，恐影響五月進行的個人申請第二階段甄選，尤其醫牙、中醫考生若確診，將無緣參加第二階段甄選。教育部今天（5/3）證實，已邀集各醫牙中醫學系徵詢意見，正研議讓輕症或無症狀確診考生外出應試相關防疫準備措施，評估後將修正防疫應變機制，並報請指揮中心審議後公告實施。

大學個人申請第二階段將於五月起開跑，由於本土確診學生數目節節上升。國民黨籍立委林奕華日前便指出，醫學系、牙醫系、中醫系三科系多要求第二階段面試與實作，目前無法找到配套措施，學生若確診則形同出局，要求教育部研商配套措施保障考生權益。教育部長潘文忠則表示，不希望各種可能性導致沒有補教措施，目前正在研商，將會找學校討論。

據了解，教育部、衛福部近日已找大學開會，擬規劃讓輕症或無症狀確診考生應考，但必須安置於隔離試場中，預計交由各個招生學系規劃防疫措施。但會議採閉門方式進行，並三申五令要求大學不得於做成決議前對外說明。

一名知情人士表示，最後裁量權仍在衛福部和教育部，但各醫學系、牙醫系、中醫系取得大方向共識，由於衛福部每年對醫師名額有嚴格控管，因此即便有應對機制，也不會開放外加名額方式辦理。

再者，知情人士也說，學系亦不希望採書面審查代替實作，「我們這一行，在測驗上還是希望看到人。」大學僅給予意見，實際作法還是要看兩部會決議。但大學也陷入兩難，若啟用防疫試場容納確診學生，尤其還有現行居家隔離、檢疫試場，對系上人力、物力將是一大負擔，若開放確診者應試，屆時誰將來監考，甚至原本招募的監試人員可能因此不願意前來。讓學系十分兩難。

教育部稍早則回應，醫學、牙醫、中醫等系因選才需要，第二階甄試有辦理面試和實作的必要。自疫情爆發以來，一般校系已可採防疫應變機制，以外加名額方式給予確診、隔離考生補救，醫牙、中醫學也於目前應變機制中，提供一定防疫能量的真是環境讓居家檢疫、居家隔離等考生外出應試。

但因為近日本土案例劇增，且多是輕症或無症狀者，教育部說，考量各醫牙、中醫學系具備一定醫療防疫能量，奠基目前防疫措施上，再從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場等階段避免與人群接觸，且提升、強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試。