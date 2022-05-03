學校飲水機老舊家長憂水質差 中市：購858台改善133校

台中市議員何文海今在教育文化委員會質詢指出，有家長向他反映，校園內雖有提供飲水機，但不少飲水機設備老舊，家長也擔心濾芯是否定期更換？飲用水質讓人擔憂。

教育局表示，市府今年編列預算980萬元改善學校老舊飲水設備，以每2班配置一台飲水機，共補助133所學校858台飲水機，另要求學校依飲用水管理條例等相關規定維護，確保學生飲用安全。

市議員何文海指出，市政府編列一次性預算，全部更新校園老舊飲水機。他認為，飲水機的後續保養也極重要，不是單純換新機就可解決，飲水機後續的濾心更換是重點。

他質疑，台中市政府一次性的預算，如後續沒有編列相關經費，是不是要由學校自費更新濾心等相關耗材，那經費窘困的學校要如何維護水質安全。他要求，市府應有長遠規劃，每年定期編列預算更新學校內飲水機濾心與耗材，以維護學校內飲用水品質。

教育局副局長葉俊傑表示，針對飲水機硬體部分，飲水機是每兩班用一台；濾芯維護部分，市府按照班級數有編列固定業務費給學校，提供學校支用。