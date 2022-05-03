新竹縣非營利、公幼明起報名 9鄉鎮市推設2歲專班

不少新竹的家長從子女出生後便開始煩惱教育問題，今年公幼、非營利幼兒園報名大戰明天又將上演，各園招收名額今天已提前公告在新竹縣教育局網站上，不少家長都擔憂抽不到就得選擇昂貴的私幼就讀，教育局強調會致力推動平價教保，並已在9鄉鎮市設2歲專班，照顧更多幼生。

教育局表示，今年公幼、非營利幼兒園一般生招收將在明天上午9點開放網路報名，6日上午9點至下午4點及7日上午9點至12點各園所開放現場報名，入園缺額公告已在今天上午公布在新竹縣政府雲端聯合服務中心及新竹縣政府教育局網站上，民眾可經公告選擇屬意的幼兒園報名。

因可能出現超額情況，將採抽籤決定，一般入學抽籤作業將在7日下午2點開始，當天抽籤完畢，部分園所就可以直接報到，正式報到時間則是9日上午9點至下午4點及10日上午9點至12點；教育局提醒家長若未完成報到且經通知3次均未完成者，將被視為放棄就讀，並於學期間通知備取生遞補至額滿為止。

教育局表示，新竹縣目前13鄉鎮市中共有9鄉鎮市的公幼、非營利設有2歲專班，數量達12班、可提供151個名額，考量偏鄉需求，教育局持續推動2歲專班設置，以平價教保服務，照顧更多幼生。

教育局長楊郡慈表示，為了滿足幼兒園就讀需求，會先針對2歲教保服務比例較低的鄉鎮市規畫2歲專班，並逐年提高國小附設幼兒園設置2歲專班的比例。

部分偏遠鄉鎮依據幼兒教育及照顧法，因3歲以下幼生人數不足以成班，將可採混齡編班，包含五峰、北埔、尖石、峨眉、寶山、關西鎮等，一班以15人為限，不過是否採混齡編班仍得視是否影響3到5歲幼生的入學機會再作決定。