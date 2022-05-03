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台南大翻轉！ 市區公幼名額多家長不用擠破頭
台南市連續3年已增設公共化幼兒園120班2762名，今年因受少子女化和疫情影響，公幼第一次入園登記和抽籤少了2100多名，致往年擠破頭的市區還留有許多名額，南市公幼第二次登記入園日期5月4日，家長要把握機會。
教育局表示，公幼享有優質環境、適齡教學、用心服務、平價收費的好處，自今年8月1日起，家中第一胎就讀公幼將月繳不超過1000元，第2胎以後還免費，且公幼具多項優勢，包括教保活動課程具特色、校園戶外活動空間寬敞、餐餐都有營養師監督、幼小銜接有利幼生適應、師資優、師生比掛保證、收費項目專款專用，延長照顧服務只要家長有需求就辦理等。
公幼第2次登記自5月4日上午8時30分至下午3時30分，有興趣的家長可至公幼新生入園官網/民眾查詢標籤點選行政區後查詢二登可招收名額。(公幼新生入園官網：http://kid.tn.edu.tw/KidAdm/Default.aspx)
教局局表示，公幼授課多數運用自編教材主題式教學、創造學習區特色引發幼兒求知興趣；結合今年推出提升幼兒閱讀素養的布可小星球平台，每周2至3次由老師透過繪本閱讀教學與互動提問，帶領幼兒融入生活學習、啟發幼兒語言思考與表達力、提高情緒智慧並塑造無形的軟實力。另提供更多機會參與教育部推動的各項課程，包含在地文化、本土語言、健康促進（如潔牙與健康飲食主題）、安全教育等主題。
針對有家長擔心公幼下午4點以後及寒暑假較少提供延長課後照顧服務問題，教育局表示，近年來，教育局已持續要求各園落實家長延長課後照顧服務的需求調查，積極配合家長下班時間，規畫提供各種延長課後照顧服務課程，只要家長有需求，園所就應辦理，以強化公幼園所的競爭力和服務品質。
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