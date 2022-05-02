嘉市辦教甄 國小及幼兒園聘老師54人、教保員19人

嘉義市隔3年再辦國小教師甄試，開出27名額，市府教育處指出，前次2019年教甄報名588人、錄取率4.9%，今年預估報名爆滿，僑平、育人、嘉北國小都開4缺；有校長說，近年能考上正式教師的都已當代理7、8年。另，嘉義市公立幼兒園同步甄選教師27人、教保員19人。國小及幼園教甄簡章都今公布。

有開缺學校的校長說，連兩年增班，且教師退休，加上去年因疫情沒辦教甄，之前預防超額的空留，成多個正式教師需求；不少代理教師任職已久，和正式教師沒有區別，盼成功考取。

另名校長說，今年應報名再爆滿，近幾年考上正式教師，大多當代理7、8年，試教時臨場反應佳，經驗豐富是優勢。

市府指出，2019年嘉市國小教甄有588人報名，錄取29人，錄取率僅4.9%；今年國教甄27名，包含普通類9名、英語類7名、自然類3名、美勞類2名、資訊類2名及專任輔導教師4名。

公立幼兒園部分，上次2019教師甄試23人，報考人數470人，今年普幼組甄選21名老師、特教類組6人；契約進用教保員前次甄選已2016年，今年甄選19人。

市長黃敏惠說，積極推動教育政策，包括調降國小新生班級編班人數、英語課程向下延伸至小學低年級，盼招攬更多優秀教師。

教育處長林立生說，今年首度將曾獲教育部師鐸獎、教學卓越獎銀質獎、優良特殊教育人員，及代理教師或代理教保員年資，納入加分條件，國小部分另有採計英語能力證明、本土語文認證、國小師資類科學科知能評量精熟級證書作為加分項目，且今年更新增，近5年內如曾獲教育部教學卓越獎金質獎者，得以增額方式進入複試。