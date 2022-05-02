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為了台積電設科學實驗學校 地方憂：排擠原學區

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會今天市政總質詢，議員提及油廠國小改制後將排擠
高雄市議會今天市政總質詢，議員提及油廠國小改制後將排擠

台積電將至中油高煉廠設廠，除了土汙整治、土地變更等，高市府也忙著籌備企業安家計畫、教育資源和交通動線盤點等。市議員陳善慧今質詢爆出，油廠國小將改制為科學實驗中學小學部，未來只保留給20％給社區生，嚴重剝奪現有學區內學童受教權，引發家長反彈。高雄市長陳其邁答詢說，一定會保障原有學生的權益。

陳善慧今天總質詢時提及，台積電即將落腳中油高雄廠區，教育局正在進行油廠國小改制為科學實驗中學、小學部設置評估案，但消息一出地方和家長都非常擔憂現有學區和中油員工子女就讀權益會被排擠。

陳善慧說，教育局已在當地民調，內容提及未來科學實驗學校20%將保留給社區學童，80%則是楠梓產業園區員工子女。未來限縮中油原員工和學區子女就讀員額比例，消息一出地方譁然，「原本里長、家長想要到議會抗議。」

教育局長謝文斌表示，因台積電設廠，目前正在統籌科學實驗學校事宜，也會保障社區學童就學權益。陳其邁也強調，科學實驗中學小學部籌設最大原則為不影響學區權益。

陳善慧建議，市府可找其他教育用地新建學校成立科學實業中小學，中油廠區附近有許多國中小用地，如橋頭區新莊里、甲北里及甲南里及高大特區藍田里、中興里及中和里都有文中小用地。油廠國小有其歷史背景，中油員工子女都在這邊讀書，也是老中油人的回憶，「未來如果改制，油廠國小這四個名字恐怕消失，傷害地方居民情感。」市府不該讓台積電投資設廠變成地方受害。

油廠國小改制科學實驗中學家長意見調查表。記者林巧璉／翻攝
油廠國小改制科學實驗中學家長意見調查表。記者林巧璉／翻攝
油廠國小改制科學實驗中學家長意見調查表。記者林巧璉／翻攝
油廠國小改制科學實驗中學家長意見調查表。記者林巧璉／翻攝

中油 台積電 小學

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