選上校長8年任期做好做滿？ 政大3校長候選人這麼說

政治大學將在5月13日舉行下屆校長遴選，政大校友今天邀請三位校長候選人舉辦「當過去遇見未來—過去的學生遇見未來的校長」沙龍座談，由五位來自不同世代與專業背景的校友向校長候選人提問。其中一名校友就提到，歷任校長多有成為教育部長的案例，她也向三位校長提問「當選能否保證做滿八年？若政府有意延攬入閣，能抗拒嗎？」

政大41屆校友今天下午在政大校長之家，舉辦校長候選人沙龍座談。政大於4月中旬就6位校長候選人分別行使同意權投票，根據開票結果，李蔡彥、連賢明及蔡維奇等3人通過同意權投票門檻，其中李蔡彥是二度叩關校長大位。遴委會將請3人說明治校理念並詢答，預計最快5月13日選出校長人選並報教育部核定聘任。

政治大學教育學教授周祝瑛，也同為政大教育系校友。她提問，歷來政大校長都有成為教育部長的案例，比如吳思華，又或是校友曾志朗，她問，接下來當選能否保證至少做滿八年任期，若政府有意延攬入閣，能否抗拒？

李蔡彥過去曾任教育部資訊及科技教育司司長，他表示，他個人曾在教育部服務過，對於台灣的高教發展非常熟悉，但這麼多年下來，他希望能把退休前的精華時光，貢獻給政大。

蔡維奇則表示，以年齡來說，他就是希望可以做兩任校長。他也提到，過去這段時間拜訪校內各單位，師生皆希望校長能做好溝通、傾聽，換句話說，校長施政必須要有遠見，若以八年角度來規畫，是非常適當的，也就不用急著在短時間內推動各樣政策。

蔡維奇也說，校長不管是跟老師溝通、行政人員、學生代表溝通都非常重要。他說，若校內有師資人才能被國家延攬，他樂觀其成，但他強調，既然出來參選，就努力做好八年，讓政大也能有好的環境。