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深夜書店人潮爆滿 藝FUN券最後發威執行率達百分百
昨天是藝FUN券使用期限的最後一天，許多讀者趕在截止前使用，金石堂五家書店還為此延長營業時間至午夜12時，果然人潮爆滿。文化部今天表示，昨一天藝Fun券一天用掉7千萬，最終使用金額近16.17億元，使用率近94%、預算執行率達100%。
文化部表示，這波藝FUN券發行約314萬份，至4月30日截止使用，總計領券逾287萬份，領券率逾91%，使用金額近16.17億元，使用率近94%。而這波藝FUN券預算16.1億元，預算執行率達100%。
而金石堂為了搶攻藝FUN券，金石堂汀州店、新店店、竹北店、福科店、光復店，五間門市於29、30日調整營業時間，延長至午夜12點。果然昨夜人潮爆滿，許多藝FUN券使用者趕來使用手中餘額。
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