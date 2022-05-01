聽新聞
test
0:00 / 0:00

深夜書店人潮爆滿 藝FUN券最後發威執行率達百分百

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
昨天是藝FUN券使用期限的最後一天，許多讀者趕在截止前使用，造成書店深夜時段也是人潮爆滿。圖／讀者提供
昨天是藝FUN券使用期限的最後一天，許多讀者趕在截止前使用，造成書店深夜時段也是人潮爆滿。圖／讀者提供

昨天是藝FUN券使用期限的最後一天，許多讀者趕在截止前使用，金石堂五家書店還為此延長營業時間至午夜12時，果然人潮爆滿。文化部今天表示，昨一天藝Fun券一天用掉7千萬，最終使用金額近16.17億元，使用率近94%、預算執行率達100%。

文化部表示，這波藝FUN券發行約314萬份，至4月30日截止使用，總計領券逾287萬份，領券率逾91%，使用金額近16.17億元，使用率近94%。而這波藝FUN券預算16.1億元，預算執行率達100%。

而金石堂為了搶攻藝FUN券，金石堂汀州店、新店店、竹北店、福科店、光復店，五間門市於29、30日調整營業時間，延長至午夜12點。果然昨夜人潮爆滿，許多藝FUN券使用者趕來使用手中餘額。

金石堂為了搶攻藝FUN券，金石堂汀州店、新店店、竹北店、福科店、光復店，五間門市於4月29、30日調整營業時間，延長至午夜12點。圖／金石堂提供
金石堂為了搶攻藝FUN券，金石堂汀州店、新店店、竹北店、福科店、光復店，五間門市於4月29、30日調整營業時間，延長至午夜12點。圖／金石堂提供

金石堂 文化部

延伸閱讀

民間劇場重塑計畫 河洛歌仔戲「天鵝宴」嘉市廟埕開演

「重慶森林」鳳梨罐頭哏 文化部：藝FUN券五一就過期

快花掉！五倍券今天最後使用日 另外有5券也同步到期

修繕岡山空軍眷村醒村、樂群村 3棟建築明、後年完工

相關新聞

選上校長8年任期做好做滿？ 政大3校長候選人這麼說

政治大學將在5月13日舉行下屆校長遴選，政大校友今天邀請三位校長候選人舉辦「當過去遇見未來—過去的學生遇見未來的校長」沙...

政大校友辦「未來校長」沙龍座談 5校友跨世代直球對決

政治大學將在5月13日舉行下屆校長遴選，政大校友今天邀請三位校長候選人舉辦「當過去遇見未來—過去的學生遇見未來的校長」沙...

台灣首府大學申請停招？ 教育部證實這個系申請中

台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。不過校方表示，一切還在校內討論階段，...

深夜書店人潮爆滿 藝FUN券最後發威執行率達百分百

昨天是藝FUN券使用期限的最後一天，許多讀者趕在截止前使用，金石堂五家書店還為此延長營業時間至午夜12時，果然人潮爆滿。...

張大千「千里江山圖」拍出13.9億 刷新個人拍賣紀錄

拍賣市場近年掀起張大千熱。蘇富比昨於香港拍賣張大千仿北宋王希孟「千里江山圖」，歷經長達18分鐘的激烈競投、逾50口叫價，...

團員快篩陽 北市交響樂團「冰雪烈焰」音樂會取消演出

疫情再度升溫，台北市立交響樂團5月1日於高雄衛武營音樂廳舉辦之《冰雪烈焰─殷巴爾與陳毓襄》音樂會因團員快篩陽性取消演出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。