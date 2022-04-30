國中小及幼兒園教師甄選 新北開缺1125名

新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選缺額共計1006名、國中教師甄選缺額共計119名，缺額數為歷年來最多，4月29日起開放考生於新北市教育人員聯合甄選報名系統報名，提醒尚未報名之考生於期限內儘速報名。

教育局表示，新北市教師甄試開缺數向來為全台之冠，因110學年度疫情未辦理國中小暨幼兒園教師甄選，為維護教學品質，111學年度依各校師資需求，共開缺1125名，詳細開缺科目及名額，可至新北市教育人員聯合甄選報名系統查詢。

國小暨幼兒園教師甄選部分，初試報名時間為4月29日至5月3 日截止，考生務必把握於時間完成系統報名及繳費，並於5月29日備妥應試文件準時應考。錄取名單將於6月2日下午9時公告。另外複試於6月19日採現場親自或委託報名與資格審查，於6月26日舉行考試，複試成績將於6月27日公告，並於6月29日公告錄取名單。

國中部分，初試報名時間為4月29日至5月5日截止，考生務必把握於時間完成系統報名及繳費，並於6月11日備妥應試文件準時應考。錄取名單將於6月17日下午9時公告。另外複試於6月22日採現場親自或委託報名與資格審查，於7月2日舉行考試，複試成績將於7月4日公告，並於7月6日公告錄取名單。

新北市教育局表示，疫情嚴峻，新北市將因應中央流行疫情指揮中心之最新規定，滾動式調整教師甄試防疫規範，請考生務必隨時留意新北市教育人員聯合甄選報名系統公告之最新消息，並記得於應試當天攜帶必備文件，以免影響自身應考權益。

新北市教育人員聯合甄選報名系統：https://career.ntpc.edu.tw/