中央大學EMBA校友會捐桃園觀音5校獎助學金 傳愛偏鄉

中央大學EMBA校友會今天上午到觀音區富林國小，舉行「中央大學EMBA校友會~聯合捐贈國中小學獎助學金」，受贈對象有富林、大潭、保生、沙崙國小及觀音國中，每校各獲贈8萬元獎助學金，校友會總計捐贈40萬元，預計近1000名學生受惠。

中大EMBA姚睿執行長、校友會黃文進理事長及校友會公益委員會總召黃輝彬副理事長和多名校友代表到場，黃文進說，希望透過捐贈獎助學金的方式，結合眾人之力，發揮善的力量，弭平城鄉差距造成的學習落差，提升偏鄉孩子學力，深耕愛的種子。

中大EMBA校友會表示，偏鄉國中小學的資源及經費較少，學生在課業及才藝方面的學習機會，相較都市地區較為匱乏。多年來，這5所學校的校長用心辦學，積極地招聘校外專業師資，到校教導才藝課程及課業輔導，讓偏鄉學子也能享有和都會地區般優質的學習資源，中大EMBA校友會捐款鼓勵學生們在學習表現有更好的成績。