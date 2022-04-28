國北教檢疫空間不足 衛福部：提供檢疫所50間房協助

校園確診案例越來越多，立法院教委會今天邀請教育部次長林騰蛟、衛福部疾管署副署長莊人祥備詢，國民黨籍立委鄭正鈐在質詢時指出，教育部不允許國立台北教育大學停課到學期末，但學校宿舍空間就是不足，將學生趕回家，學生更擔心傳染給家人，教育部次長林騰蛟表示，由於目前確診者大多屬於輕症，學生可以返回家裡，若學生家裡確實有困難，無法讓學生返家，學校會有妥善安排。

衛福部疾管署副署長莊人祥則表示，昨天教育部主秘廖興國已經跟他聯繫，希望借集中檢疫所50間房，「這部分沒問題，會提供給國教大學生來住。」