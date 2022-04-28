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終身學習不停歇 6大學習主軸百場學習活動登場

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
倡導終身學習，教育部今年提出「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」主題，推動「閱讀、科普、藝術、多元文化、本土語言、永續發展」六大學習主軸。圖／金車文教基金會提供
倡導終身學習，教育部今年提出「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」主題，推動「閱讀、科普、藝術、多元文化、本土語言、永續發展」六大學習主軸。圖／金車文教基金會提供

倡導終身學習，教育部今年提出「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」主題，推動「閱讀、科普、藝術、多元文化、本土語言、永續發展」六大學習主軸，將在全國各場域舉辦上百場學習活動，有藝術推廣、多元閱讀、山林保護等等，實踐終身學習理念，建立全齡學習環境。

教育部自89年開始結合民間力量，連結各地資源舉辦全民終身教育。今年持續推動6大主題學習圈，由何嘉仁文教基金會、技嘉教育基金會、金車文教基金會、研揚文教基金會、耕莘文教基金會及鄭福田文教基金會領頭串連全國105家基金會及民間團體，預計共同舉辦137項豐富多元的終身學習活動。

金車文教基金會指出，各項活動內容包括，透過多元閱讀方式，倡導終身學習理念，培養大眾閱讀基礎，打造閱讀風氣；串聯多個藝術教育推廣單位，擴大民眾接觸藝術機會，將藝術融入生活；全國社區辦理多項活動課程，帶領大眾用五感體驗科普奧妙，提升全民科普素養及數位能力。

另外， 還會以沉浸式、生活化模式舉辦母語活動，提供母語學習環境，聚焦海洋及山林環境保護、國際議題理解以及全球夥伴關係三大面，提升國人環境素養能力，培養友善環境的世界公民。

教育部潘文忠部長表示，今年終身學習圈推動時下重要教育議題，集結民間組織力量，期待在民間單位與政府共同努力下，能展現台灣社會多元風貌，有效均衡城鄉教育落差，以提升全民終身學習能力及態度。

更多終身學習活動歡迎至「終身學習聯盟」( https://www.facebook.com/2016lifelonglearning )及「終身學習e起來」臉書專頁( https://www.facebook.com/終身學習e起來-1575925042696191/ )查詢。

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