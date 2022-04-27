政大校長遴選3人通過同意權門檻 5月1日先辦治校座談會

國立政治大學校長遴選開跑中，日前遴選委員會公布校長候選人行使同意權投票結果，李蔡彥、連賢明、蔡維奇等3人通過同意權門檻，政大41屆校友團體表示，將於5月1日邀集三位候選人與不同專業、世代的校友進行對談。

政大於4月中旬就6位校長候選人分別行使同意權投票，根據開票結果，李蔡彥、連賢明及蔡維奇等3人通過同意權投票門檻，其中李蔡彥為第二度叩關校長大位。遴委會將請3人說明治校理念並詢答，預計最快5月13日選出校長人選並報教育部核定聘任。

政大第41屆校友團體則表示，大學校長選舉屬於公共領域事務，校長選舉以二階段進行，第一階段校內師生投票得票超過40%的候選人，才能在一個月後短短半天的時間裡說明治校理念。相對地，遴選委員也只能在短時間裡，透過網路或其他方式蒐集的資訊，就決定未來政大4至8年的方向。

有鑒於此，政大第41屆校友團體表示，將於本次校長選舉中，讓校長候選人有機會面對校園以外的社會公眾、闡明大學與社會互動理念，因此預定於5月1日、週日下午3至5時，於政大校長之家舉辦「當過去遇見未來」沙龍座談，將邀請三位通過第一階段的校長候選人，與數位代表不同專業、世代的校友促膝長談。

座談會將行網路直播，讓社會各界一同關注。校友團體指出，也將邀請所有遴選委員，即時或事後觀看預作觀察及思索，以便在遴選當日的有限時間裡，為台灣未來高等教育的發展投下神聖的一票。