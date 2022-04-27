聽新聞
test
0:00 / 0:00
統測遇疫情還遇台鐵罷工 教部將補助考場「接駁」費
近8萬考生報名的四技二專統測將於4月30日、5月1日登場，今年除了本土疫情讓師生如臨大敵，台鐵企業工會發起五一勞動節不上班，當日表定列車全數停擺，即便交通部與工會三度會商仍「和平破裂」。不少考生會搭乘區間車作為交通工具，教育部今天表示，已請學校調查學生通勤工具，若無家人接送，學校可安排接駁措施，相關費用將由教育部支應。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠出席專案報告，潘文忠會前接受媒體聯訪，針對台鐵5月1日班車停駛，他表示，教育部已以最高的規格來進行後續對考生提醒與協助，現在已設定5月1日沒有火車行駛的情境下，提醒考生要提前找到替代方案。
潘文忠也說，昨已全面提醒高中職，請學校關心沒有其他交通替代方案或家人接送的學生，學校務必協助學生安排，或是用接駁車遊覽車甚至計程車，即時將考生送達考場，所需費用教育部會全面協助。
潘文忠強調，這時候應該全部以考生應考權利來做最大思考，希望這項作法能協助每一位考生，也呼籲各界在考生準備三年的成果，應該要盡量協助考生，讓他們能順利應考。
【延伸閱讀】
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言