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統測遇疫情還遇台鐵罷工 教部將補助考場「接駁」費

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠出席專案報告。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠出席專案報告。記者趙宥寧／攝影

近8萬考生報名的四技二專統測將於4月30日、5月1日登場，今年除了本土疫情讓師生如臨大敵，台鐵企業工會發起五一勞動節不上班，當日表定列車全數停擺，即便交通部與工會三度會商仍「和平破裂」。不少考生會搭乘區間車作為交通工具，教育部今天表示，已請學校調查學生通勤工具，若無家人接送，學校可安排接駁措施，相關費用將由教育部支應。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠出席專案報告，潘文忠會前接受媒體聯訪，針對台鐵5月1日班車停駛，他表示，教育部已以最高的規格來進行後續對考生提醒與協助，現在已設定5月1日沒有火車行駛的情境下，提醒考生要提前找到替代方案。

潘文忠也說，昨已全面提醒高中職，請學校關心沒有其他交通替代方案或家人接送的學生，學校務必協助學生安排，或是用接駁車遊覽車甚至計程車，即時將考生送達考場，所需費用教育部會全面協助。

潘文忠強調，這時候應該全部以考生應考權利來做最大思考，希望這項作法能協助每一位考生，也呼籲各界在考生準備三年的成果，應該要盡量協助考生，讓他們能順利應考。

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