快訊

iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

班班有冷氣正式啟用 蘇貞昌：幾十年做不到一年多做到

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右五）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右五）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影

班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌今南下到屏東市鶴聲國小，舉行全台22縣市國中小冷氣啟用典禮，蘇貞昌致詞說，現在4月，屏東氣溫32度，到了5、6月下午溫度可想而知，班班裝冷氣，是幾十年來爭取，一年多做到。全台共有3500多所學校，共裝18萬4千台冷氣，總經費357.9億元。

蘇貞昌說，他下定決心推班班有冷氣，裝冷氣的困難不只是冷氣要錢，學校用電電路全面改裝，否則會跳電。一年多來感謝教育部、經濟部，整合相關單位，也感謝全國立委在立法院支持行政院做法，「用一年多時間，把幾十年來沒有辦法做到事情，如期如質做到」，感謝所有努力的同仁。

蘇貞昌說，一年多來總共在全國3500多所學校，裝設18萬4千台新冷氣，電路系統改善等，改善孩子們學習上課環境，也改善老師上課負擔心情。

教育部長潘文忠說，「班班有冷氣」計畫中央投入323億元，加上地方自籌34.9億元，共計357.9億元；中小學冷氣電費及維護費，由政府支應。

縣長潘孟安說，屏東總是多一度，面對極端氣候挑戰，各地氣候異常，孩子們上課時，家長要準備濕紙巾，燠熱天氣中，揮汗如雨環境上課，有些學校環境沒有考慮風向、東西日曬等情況。

潘孟安說，屏東縣有220個校區，分為29群改善電力，透過大校帶小校，都會帶偏鄉，讓冷氣裝設、電力改善同步進行，潘說，這班班有冷氣，2020年7月行政院長蘇貞昌宣布，今年2022年2月底前達標，是完成台灣教育史上公共工程不可能的任務。

立委周春米、伍麗華、鍾佳濱今出席啟用儀式，周春米說，南北狹長屏東，受限於經費與交通，施工發包難度更高，這次不論都市或偏鄉都順利裝設冷氣機造福學子，未來孩子再也不用滿身大汗，期待小朋友能舒適迎接炎熱的夏季。

鶴聲國小六年級李悅說，有冷氣吹，上課比較舒服，也能更專心，午睡也變得比較好睡。

班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右一）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右一）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，冷氣使用要用冷氣儲值卡，顯示儲值卡還有多少金額可以使用。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，冷氣使用要用冷氣儲值卡，顯示儲值卡還有多少金額可以使用。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，小朋友開心吹冷氣。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，小朋友開心吹冷氣。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右五）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右五）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右三）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌（右三）到屏東市鶴聲國小出席「班班有冷氣啟用儀式」。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，小朋友開心吹冷氣。記者劉星君／攝影
班班有冷氣正式啟航，小朋友開心吹冷氣。記者劉星君／攝影

班班有冷氣 屏東縣 蘇貞昌

延伸閱讀

全台班班有冷氣25日啟動 蘇貞昌願孩童上課真舒適

影／居隔縮短為3+4天 蘇貞昌：因應疫情、減少匡列人員

蘇貞昌拍板3+4讓基層更忙？柯文哲：重點非口號是內容

華視新聞又出包！蘇貞昌「升格」當總統

相關新聞

班班有冷氣正式啟用 蘇貞昌：幾十年做不到一年多做到

班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌今南下到屏東市鶴聲國小，舉行全台22縣市國中小冷氣啟用典禮，蘇貞昌致詞說，現在4月，屏...

全台班班有冷氣25日啟動 蘇貞昌願孩童上課真舒適

行政院推動「班班有冷氣政策」，為全台國中小約3500多所學校，裝設18萬4000多部冷氣，今天蘇貞昌到屏東鶴聲國小並與全...

宜蘭提早完成「班班有冷氣」 林姿妙今宣布5月啟用

宜蘭縣執行「班班有冷氣」政策比其他縣市提早完成相關設施，縣政府今天宣布5月可啟用，讓師生可以擁有一個安全且舒適的教學上課...

愈留愈晚 學童10點還在安親班

現代人生活壓力大，雙薪家庭已逾六成，隨著父母工時愈來愈長，安親班服務也五花八門，已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、...

安親班「親職外包」一條龍還要幫洗澡 小學生也過勞

現代雙薪家庭已逾6成，隨著父母工時長，安親班服務已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、接送才藝課程、包辦晚餐只是基本，...

評量考卷轟炸 壓榨孩子學習

安親班成為台灣家長的親職強大後援隊，不過，也有家長提醒，對安親班愈來愈依賴，小心形成壓榨學習的惡性循環，過勞學習不利孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。