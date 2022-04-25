班班有冷氣正式啟用 蘇貞昌：幾十年做不到一年多做到

班班有冷氣正式啟航，行政院長蘇貞昌今南下到屏東市鶴聲國小，舉行全台22縣市國中小冷氣啟用典禮，蘇貞昌致詞說，現在4月，屏東氣溫32度，到了5、6月下午溫度可想而知，班班裝冷氣，是幾十年來爭取，一年多做到。全台共有3500多所學校，共裝18萬4千台冷氣，總經費357.9億元。

蘇貞昌說，他下定決心推班班有冷氣，裝冷氣的困難不只是冷氣要錢，學校用電電路全面改裝，否則會跳電。一年多來感謝教育部、經濟部，整合相關單位，也感謝全國立委在立法院支持行政院做法，「用一年多時間，把幾十年來沒有辦法做到事情，如期如質做到」，感謝所有努力的同仁。

蘇貞昌說，一年多來總共在全國3500多所學校，裝設18萬4千台新冷氣，電路系統改善等，改善孩子們學習上課環境，也改善老師上課負擔心情。

教育部長潘文忠說，「班班有冷氣」計畫中央投入323億元，加上地方自籌34.9億元，共計357.9億元；中小學冷氣電費及維護費，由政府支應。

縣長潘孟安說，屏東總是多一度，面對極端氣候挑戰，各地氣候異常，孩子們上課時，家長要準備濕紙巾，燠熱天氣中，揮汗如雨環境上課，有些學校環境沒有考慮風向、東西日曬等情況。

潘孟安說，屏東縣有220個校區，分為29群改善電力，透過大校帶小校，都會帶偏鄉，讓冷氣裝設、電力改善同步進行，潘說，這班班有冷氣，2020年7月行政院長蘇貞昌宣布，今年2022年2月底前達標，是完成台灣教育史上公共工程不可能的任務。

立委周春米、伍麗華、鍾佳濱今出席啟用儀式，周春米說，南北狹長屏東，受限於經費與交通，施工發包難度更高，這次不論都市或偏鄉都順利裝設冷氣機造福學子，未來孩子再也不用滿身大汗，期待小朋友能舒適迎接炎熱的夏季。

鶴聲國小六年級李悅說，有冷氣吹，上課比較舒服，也能更專心，午睡也變得比較好睡。