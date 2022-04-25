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236校啟動班班有冷氣 桃教長：26萬學子今起吹冷氣

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市教育局選擇大溪仁和國小，與全國同步啟動班班有冷氣儀式。記者曾增勳／攝影
桃園市教育局選擇大溪仁和國小，與全國同步啟動班班有冷氣儀式。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天上午配合行政院同步啟動班班有冷氣儀式，市府教育局長林明裕與大溪仁和國小師生按下冷氣遙控器，他表示，全市高國中小236校建置1萬6583台冷氣，今天起提供26萬孩子在夏天之前率先吹冷氣。

行政院推動班班有冷氣政策下，行政院長蘇貞昌與全國各縣市同步啟動各級學校班班有冷氣儀式，林明裕前往仁和國小一年級班級同步連線，並與師生一起見證遙控器開啟冷氣機時刻，他強調，市府已寛列2.3億元電費，全市各校只要是標準課綱時數均予補助冷氣電費。

林明裕表示，為配合班班有冷氣政策，全市236間學校建置1萬6583台冷氣機，包括智慧能源管理系統在內，全部完成和連線，尤其桃園更自108年即超前布局編列2億元預算，建置各級學校班班有冷氣計畫，今天啟動後可提供高國中小學26萬孩子吹冷氣，讓孩子舒適學習、度過清涼夏天。

因應班班有冷氣政策，市府補助電費之外，透過班班有太陽能光電政策，同步啟用太陽能板發電，可吸收許多電費支出，降低電費負擔，學校可以一邊用電、一邊發電，讓電費不會超標、用電無虞。

台電桃園區營業處經理張一中參加班班有冷氣啟動儀式，他表示，由於學校有安裝太陽能板配合發電，冷氣用電不多，學校冷氣所需用電只占台電一小部分，供電沒有問題。

桃園市教育局長林明裕（右穿背心）與師生啟動班班有冷氣率先吹冷氣。記者曾增勳／攝影
桃園市教育局長林明裕（右穿背心）與師生啟動班班有冷氣率先吹冷氣。記者曾增勳／攝影

班班有冷氣 行政院 桃園

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