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宜蘭提早完成「班班有冷氣」 林姿妙今宣布5月啟用
宜蘭縣執行「班班有冷氣」政策比其他縣市提早完成相關設施，縣政府今天宣布5月可啟用，讓師生可以擁有一個安全且舒適的教學上課環境。
縣長林姿妙表示，氣候變遷，夏季高溫逐年攀升，實在需要裝設冷氣，而且未來在電費補助上，依據中央一般性補助款，宜蘭縣編列於各國中小補助冷氣電費1789萬餘元，5月至10月學生可免繳冷氣使用費，減輕家長負擔。
行政院109年7月宣布推行「班班有冷氣」政策，教育部訂定「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」為期3年，包含電力系統改善、冷氣裝設及能源管理系統。
中央補助宜蘭縣經費6億9553萬元，縣政府與各國中小合作執行進度順利超前，而且比其他縣市提早在今年1月完成電力改善、冷氣裝設及能源管理系統等三大工程；為使相關設備正常使用，3月29日至4月21日4次冷氣壓力測試，全校在指定時間同步開啟冷氣，4月24日完成測試，確保使用安全無虞。
縣教育處今天在凱旋國小舉辦啟用儀式，林姿妙宣布5月起冷氣正式啟用，今年夏天師生可以舒適安心上課。
教育處表示，每所學校都有一套能源管理系統，透過電腦控制能即時得知校園總用電量、各班冷氣機用電量、減少多少二氧化碳及計費儲值等功能，這套系統安裝在師生都可看見的地方，對孩子來說是一種節能減碳教育。
此外，部分學校已陸續安裝太陽能光電設備，縣府與各校妥善運用補助電費及太陽能發電回饋金，以發揮最大效益，營造節能及環保的永續校園。
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