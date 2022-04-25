班班有冷氣上路 南市全面用無粉擦粉筆

全國中小學「班班有冷氣」政策今日上路，台南市長黃偉哲透過視訊與行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及各縣市首長、代表等同步啟用，黃偉哲在崇學國小插上班級冷氣卡，揭示台南市與全國同步啟用國中小教室冷氣，未來將提供孩子更好的學習環境，提升學習效益。

黃偉哲感謝蘇貞昌、教育部及經濟部幫忙，讓班班有冷氣如期如質完成。他說，今天天氣熱小朋友在教室裡面學習，如果沒有好的、舒適的環境，學習會事倍功半，希望藉由冷氣的建置，讓大家都能快快樂樂的學習，也提升學習效率，但也要做好防疫，讓學習沒煩惱。

黃偉哲對教育局及學校行政團隊1年來的辛勞也表示肯定，他說，為了維護教師健康，南市也超前部署，將教室使用的傳統粉筆，全面汰換為無粉塵的水擦粉筆，讓師生使用冷氣時，也享有健康、無粉塵的學習環境。

教育局長鄭新輝說，以後學校在室內攝氏28度C以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質 (AQI)高於紅色警示，都皆可使用冷氣設備。平常上課冷氣使用期間無須開窗，但下課時間應將冷氣轉為送風模式，並於教室對角各開窗15公分，以促進空氣流通。

教育局表示，此次冷氣裝設作業，同步推動校園能源管理系統 (EMS)，該系統不僅可協助學校管理其用電，也讓孩子透過顯示面板，隨時觀看學校太陽光電發電及學校用電資訊，向下扎根節電教育。

目前各校共已完成115Mwp太陽光電設施的發包，全部施作完工後，一年可創造1.5億度的綠能，另去年也在校園內種植約3,800棵樹木，太陽光電總發電量已遠超過冷氣新增用電需求及減碳之平衡。