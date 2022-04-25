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小六學童也參與遴選 第4屆青諮會學生代表名單出爐

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署第4屆青少年諮詢會學生代表名單出爐。示意圖。圖／教育部提供
教育部國教署第4屆青少年諮詢會學生代表名單出爐。示意圖。圖／教育部提供

教育部國教署第4屆青少年諮詢會學生代表名單出爐，日前共遴選出14位學生代表，有來自行政院兒權小組、衛福部兒權小組、縣市政府兒少代表、學生會代表等多元背景，將在一年的任期中為學生權益持續發聲。

國教署自2019年成立第1屆青少年諮詢會，迄今將邁入第4屆。今年參與遴選學生遍布全台及離島，教育階段更涵蓋國小六年級至研究所，透過階段性的書面審查與面試，充分讓學生表現出曾參與學生會、自治組織、學生社團幹部經驗及教育公共事務相關活動過程中所培養的軟實力，落實學生表意權。

今年共遴選出14位學生代表，成員有來自行政院兒權小組、衛福部兒權小組、縣市政府兒少代表、學生會代表等多元背景，關注議題包含新住民族群融合、特殊教育、國際教育，實驗教育、食品安全等攸關學生權利事項，未來將透過提案討論，於定期會議中持續溝通與對話，並送交相關業務單位評估參採，以推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。

國教署表示，青少年諮詢會不僅是提供一個廣徵青年教育公共事務之建言的平台，更期待透過與學生代表互動交流及多元對話回應，經由民主教育的實踐來深化學生自治發展，達到鼓勵學生參與及保障其表意權的目標，讓學生公民素養與民主法治等觀念能持續深化。

●教育部國民及學前教育署第四屆青少年諮詢會青少年代表遴選錄取名單：

台中市立中港高級中學 王乙帆

台中市立臺中工業高級中等學校 吳若昀

高級中等教育階段非學校型態實驗教育 李宛陵

國立台灣師範大學 李承諺

國立台南第二高級中學 張屹馨

國立台南第二高級中學 梁朝勛

新北市立福和國民中學 曾敬堯

台北市立華江高級中學 黃佩琪

台東縣私立育仁高級中學 楊孟樺

新北市立安康高級中學附設國民中學部 聞英佐

國立南科國際實驗高級中學 趙思瑋

台北市立成功高級中學 蔡承諺

國立竹北高級中等學校 鄭宇昇

台北市私立衛理女子高級中學 鄭玟欣

國教署 行政院

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