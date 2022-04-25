校長遴選下的抉擇 台南教長：沒有最好只有最適合學校

台南市國中小有58所學校要校長遴選，卻也出現經驗豐富校長不想到大校或是大校校長想到小校服務的現象，教育有了隱憂。今天是登錄校長遴選資料表截止日，有校長陷於兩難。教育局、議員都認為選出最適合校長最重要，不要想太多。

近年來隨著教師權利提升、民意的監督，校長壓力加大，已出現經驗豐富的校長不願到大校，往小校擠的現象，市長黃偉哲也注意到此現象，曾在公開場合鼓勵有經驗的校長能到大校服務。今年台南市有50所國小、8所國中校長要辦理遴選，卻也出現大校校長要到小校，有經驗的校長不願到大校的情形，急得部分學校人員拜託績效好的校長能去參加遴選。

國中小校長協會理事長李添旺表示，因評鑑成績上周才收到，部分要異動的校長未收到前還不敢決定，但收到後已陸續表態，協會也從旁協助，鼓勵績效好的校長能到適合自己的大校服務。

接到請託電話的校長說，這幾天都睡得不好，很煎熬，陷於連任還是調任的煎熬。有校長表示，沒人要到大校，就會形成沒經驗的候用校長沒有先到小校歷練，直接到大校的情形，非好現象。

教育局長鄭新輝表示，雖然有經驗和沒經驗的校長，在辦學生會不一樣，而大校事務多，挑戰也多，不過資源也多，有心辦好就會善用資源。和早期相較，校長的權力和之前不一樣，卻是發揮教育理念最好的場所，教育局有校長支持系統，鼓勵校長勇於接受挑戰，「沒有最好的學校，只有最適合的學校。」

市議員許又仁認為，經營小校成為有特色學校，是成功的教育奉獻，服務大校也是如此，而大校有既有的根基，小校也有社區力量的關注，只要好好經營都能做好，不一定要有小校的歷練，才能做好大校的經營，遴選過程中基於本質學能考量，選出適合校長最重要。