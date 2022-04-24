安親班「親職外包」一條龍 還要幫洗澡 小學生也過勞

現代雙薪家庭已逾6成，隨著父母工時長，安親班服務已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、接送才藝課程、包辦晚餐只是基本，甚至有家長要求提供洗澡服務，小學生返家時間愈來愈晚，孩子也過勞。學者說，該現象凸顯安親班把原本家長要做的事，提供「親職外包」的商品化服務。

因家庭結構和職場環境改變，不少安親班承接起課後一條龍照顧，除了過往已知的到學校接送小孩、指導、陪寫作業之外，現在有許多安親班連晚餐都包辦、還有接送到府等服務，甚至還有家長要求安親班開辦洗澡服務，讓孩子每天洗完澡再回家，家長只要安頓孩子睡覺就好。

安親班老師觀察，現在孩子在安親班留到7點已是家常便飯。更有許多安親班為了符合家長需求，只要多付錢可有額外學科或才藝，還能留到晚上9點半、甚至10點，孩子待在安親班的時間甚至比在學校還長。

記者實際走進安親班，一整排桌遊、繪本圖書，還有各類益智玩具，提供小學生放學後的放鬆活動。這天，剛好有一批低年級生只上半天課，中午用完餐後小憩一會後，便把學校功課拿出來寫，老師則在教室前端幫學生確認家長聯絡簿內容。

陳姓安親班老師說，光輔導課業就常須耗費不少時間，即使是吃飯、午睡，也得跟低年級孩子「好好溝通」，更別談班上若有特殊學生，即便教師沒受特教訓練也得硬著頭皮面對、化解衝突，還得做好親師溝通，直呼「十八般武藝樣樣精通」。

中正大學社會福利學系副教授王舒芸表示，根據婦女就業調查顯示，早在2016年就有6成育齡家長是雙薪家庭，爸爸每周平均工作46小時、媽媽42小時。現代父母返家已疲累不已，無暇再盯孩子課業，是安親班被需要的主因。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬說，安親班的存在反映出現代社會家長的需求，他們把學校期待父母該做的事，全以商品化方式提供外包服務，加上家長對孩子的期待不只有寫完功課就好，也是現在又有才藝班、學科班等多元發展的原因。

但隨著小孩子待在安親班的時間愈來愈晚，快樂童年也變得學習壓力更大。洪惠芬觀察到，許多安親班不只要保證協助完成孩子的學校作業，還要確保學生成績領先，讓孩子不斷寫習題、練習卷，就是為了學業能拿高分，已像是補習班。

也有安親班老師說，少子化下加上現代家長需求，安親班也有招生壓力，若提供的服務不夠，就得擔心學生被轉到別間安親班，只能持續強迫孩子學習，有時就連假日也都要提供免費補救教學。