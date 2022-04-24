快訊

愛妻血淚控訴！「金曲歌王」Leo王被爆出軌20歲嫩妹

安親班「親職外包」一條龍 還要幫洗澡 小學生也過勞

聯合報 / 記者董俞佳趙宥寧／台北即時報導
許多學生在安親班待的時間，比在學校還要長。記者董俞佳／攝影
許多學生在安親班待的時間，比在學校還要長。記者董俞佳／攝影

現代雙薪家庭已逾6成，隨著父母工時長，安親班服務已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、接送才藝課程、包辦晚餐只是基本，甚至有家長要求提供洗澡服務，小學生返家時間愈來愈晚，孩子也過勞。學者說，該現象凸顯安親班把原本家長要做的事，提供「親職外包」的商品化服務。

因家庭結構和職場環境改變，不少安親班承接起課後一條龍照顧，除了過往已知的到學校接送小孩、指導、陪寫作業之外，現在有許多安親班連晚餐都包辦、還有接送到府等服務，甚至還有家長要求安親班開辦洗澡服務，讓孩子每天洗完澡再回家，家長只要安頓孩子睡覺就好。

安親班老師觀察，現在孩子在安親班留到7點已是家常便飯。更有許多安親班為了符合家長需求，只要多付錢可有額外學科或才藝，還能留到晚上9點半、甚至10點，孩子待在安親班的時間甚至比在學校還長。

記者實際走進安親班，一整排桌遊、繪本圖書，還有各類益智玩具，提供小學生放學後的放鬆活動。這天，剛好有一批低年級生只上半天課，中午用完餐後小憩一會後，便把學校功課拿出來寫，老師則在教室前端幫學生確認家長聯絡簿內容。

陳姓安親班老師說，光輔導課業就常須耗費不少時間，即使是吃飯、午睡，也得跟低年級孩子「好好溝通」，更別談班上若有特殊學生，即便教師沒受特教訓練也得硬著頭皮面對、化解衝突，還得做好親師溝通，直呼「十八般武藝樣樣精通」。

中正大學社會福利學系副教授王舒芸表示，根據婦女就業調查顯示，早在2016年就有6成育齡家長是雙薪家庭，爸爸每周平均工作46小時、媽媽42小時。現代父母返家已疲累不已，無暇再盯孩子課業，是安親班被需要的主因。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬說，安親班的存在反映出現代社會家長的需求，他們把學校期待父母該做的事，全以商品化方式提供外包服務，加上家長對孩子的期待不只有寫完功課就好，也是現在又有才藝班、學科班等多元發展的原因。

但隨著小孩子待在安親班的時間愈來愈晚，快樂童年也變得學習壓力更大。洪惠芬觀察到，許多安親班不只要保證協助完成孩子的學校作業，還要確保學生成績領先，讓孩子不斷寫習題、練習卷，就是為了學業能拿高分，已像是補習班。

也有安親班老師說，少子化下加上現代家長需求，安親班也有招生壓力，若提供的服務不夠，就得擔心學生被轉到別間安親班，只能持續強迫孩子學習，有時就連假日也都要提供免費補救教學。

安親班 父母

延伸閱讀

期中考題目和補習班的「一模一樣」？台南永信國小重考

中鏢傳染學生竟笑「隔離照領薪怎不早確診」 男師挨罵請辭

影／南投確診2位數足跡公布 累計6所國小、幼兒園停課

南投確診再破2位數 1老師看阿妹演唱會染疫3校學生停課

相關新聞

教師未打3劑疫苗、非3個月內確診 5月9日起須每周快篩

教育部近日發函，要求高中以下學校工作人員儘速接種3劑新冠肺炎疫苗，如醫師不建議施打或因個人因素無法施打，須每週1次快篩或...

名校光環難／台大法律生不怕「掉隊」 休學跳鋼管做新創找方向

去年從台大法律系畢業的「加加」（化名），今年考上律師，但她自稱是曾經「掉隊」的人，大一時無法適應課業，沒成就感也沒興趣，因此休學一年。她說，進入法律系後，人生往往變成法官、檢察官、律師三選一的選擇題，但並不是所有人都適合將青春年華全部拿來寒窗苦讀；「掉隊」或「走錯棚」的人又該如何調適？台大法律系畢業的作家吳珊珊建議，一是學習阻隔掉不友善的聲音，二是給自己時間。...

童年就在安親班過度學習 專家籲家長適度放手

安親班除了幫忙顧小孩，成了家長的親職強大後援隊，但家長把孩子留在安親班的時間愈來愈晚，家長對安親班學業的要求也愈來愈高。...

安親班「親職外包」一條龍 還要幫洗澡 小學生也過勞

現代雙薪家庭已逾6成，隨著父母工時長，安親班服務已像是「課後照顧一條龍」，陪寫學校作業、接送才藝課程、包辦晚餐只是基本，...

目標打造英語智慧城市 新竹縣雙語學習平台上線

台灣目標在2030年成為雙語國家，新竹縣為讓青年學子不受城鄉差距、空間與時間限制，透過經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計...

因應校園疫情升溫 高市啟動「快易通」送線上學習資源

因應疫情逐漸升溫，校園停課情形每日變動。高雄市教育局盤點備妥完善線上學習資源，提供多元、彈性豐富的學習管道，不因疫情影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。