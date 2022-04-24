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校園本土＋504 全國破千所學校因疫停課

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
疫情持續延燒，全國已有多所中小學宣布停課，圖為後甲國中校園。記者劉學聖／攝影
疫情持續延燒，全國已有多所中小學宣布停課，圖為後甲國中校園。記者劉學聖／攝影

新冠疫情燒進校園，教育部今晚公布最新統計，截至今日下午三時，全國共有21縣市、計170所校園採全校停課，848所校園採「部分班級」暫停實體課程；目前全國確診學生累計5400例，較昨日新增504例，其中本土病例4693例、境外移入個案707例。

教育部統計，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至4月24日下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、臺南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣計21縣市，採「全校」暫停實體課程，計170所園校(含幼兒園86所、國小57校、國中13校、高級中等學校7校、大專校院7校)。

另外，採「部分班級」暫停實體課程，計848所園校(含幼兒園212所、國小 330校、國中122校、高級中等學校 126校、大專校院58校)。

全國學生確診病例部分，根據教育部統計，自去年4月20日至今年4月24日下午5時30分，全國確診學生累計達5400人（較昨日增504例），其中本土4693例（較昨日新增503例），境外707例（較昨日新增1例）。

若從各教育階段來看，大專校院合計1840例（本土1191例、境外649例）、高中732例（本土687例、境外45例）、國中467例（本土465例、境外2例）、國小1703例（本土1694例、境外9例）、幼兒園658例（本土656例、境外2例）。

幼兒園

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