新北再推學力大爆發34集影片 助攻考生新課綱考點

國中會考將在4月30日登場，新北市教育局今年再推「學力大爆發」新系列，由名師加拍國文、英文、社會及自然等科目共34集影片，讓考生看完就打通新課綱考點。此外，只要上新北校園通APP，點選「會考E點靈」還能進行國文科線上作答，立刻分析落點及推薦觀看的會考影片。

教育局長張明文表示，今年是108新課綱上路後的第一屆會考，強調應用知識解決真實生活情境問題的「素養」試題，是考生必須掌握的會考趨勢。今年延續去年學力大爆發115集影片，再邀請新北名師團隊在國文等4科目加拍34集影片，幫考生具體分析新課綱新增考點。

另外，更透過新北校園通APP「會考E點靈」，考生利用手機進行國文科線上作答，獲得作答診斷雷達圖分析與建議，快速掌握解題技巧。

國文輔導團老師林雯淑表示，國文向來被認為是最難準備的科目，因為範圍很廣，題目很長，考生作答有時間壓力，但透過新北校園通APP的「會考E點靈」，考生只要利用短短7分鐘，就能診斷國文學習上需加強的部分，還可點選解析影片，強化觀念。

協助拍攝影片的新莊國中英語科老師曾麗娜提到，今年影片特別針對不同程度的學生，錄製111年會考新考點12集精華內容。社會科輔導團老師陳玠汝認為，圖表題和跨科跨冊題是會考必考素材，影片從歷史跨冊連結概念來複習。