打造性別友善校園 教育部推出性平特色課程

「性別平等教育」是新課綱19項融入議題之一，學校依辦學特色及優勢，發展學校本位性平教育課程，落實性平教育。教育部也試辦性平課程推動特色學校計畫，有學校透過系列競賽活動，讓學生提升性平意識及知能，也有學校辦理團體活動及教案甄選活動融入性平教育。

教育部國教署110學年度起試辦「高級中等學校性別平等教育課程推動特色學校計畫」，藉由學校規劃發展性平教育特色課程，融入相關課程教學，提升性平教育教學成效。111學年將持續補助全國高級中等學校辦理性平教育特色學校計畫。

國教署說明，該計畫以學校為主，透過跨組室及跨科合作，將性別平等教育融入正式課程、非正式課程／潛在課程，且課程發展符合性別平等教育法及12年國教精神，提升學校師生性平教育素養。

為了鼓勵更多學校發展性平教育校本課程，國教署111年2月底邀請110學年度獲得補助的台中市明德高中、高雄市中山工商在特色學校補助說明會進行分享。

其中，明德高中以性平教育知識大會堂及閱讀金頭腦等，透過系列競賽活動，讓學生提升性平意識及知能；中山工商以辦理團體活動及教案甄選活動融入性平教育，因校內有東南亞各國僑生，分別規畫符合學生需求的性平教育增能學習，顯現學校推動性平教育用心程度。

國教署表示，希望藉由推動辦理性平教育特色學校計畫，將性平教育融入課程，讓性平教育在校園內扎根。另一方面，也藉由啟發學生多元文化理解及批判思考能力，進而能以具體行動消除各項歧視，使大家都能懂得理解、尊重及同理，讓所有學生在性別友善的校園中學習與成長。