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準公托淪低薪高風險產業 議員：有被政府友善對待？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政指出，準公托已被視為低利潤高風險產業，留不住人才。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳文政指出，準公托已被視為低利潤高風險產業，留不住人才。記者陳秋雲／攝影

政府推動準公共化托育政策，台中市議員陳文政指出，近年政府要求限制收費天花板，又未如公托補助改善軟硬體等措施，人才不久留。家長憂心，市府積極推托育倍增計畫，但基層質變，孩子受害。社會局表示幼托業者與市府是夥伴關係，採評鑑加補助雙管齊下，降低師生比最高一年有50萬獎金，

行政院因應少子女化對策，祭出托育0到6歲準公共化機制與擴大育兒津貼雙軌方案，2018年8月1日起全國上路。台中市從前市長胡志強任內，率先實施托育補助，前林佳龍的「托育一條龍」加碼補助，成為吸引外縣市年輕家庭遷入台中， 幼托園所急速增加，因應需求，現任市長盧秀燕極推托育倍增計畫。

目前台中市共有182家托嬰中心，其中高達128家加入準公共化政策。議員陳文政強調，不論準公托或公托，都靠民間執行托育政策，應是「夥伴關係」但公托由政府負擔所有軟硬體及維護經費；準公托業者收費已被限制，硬體改善與維護沒有對等補助。以裝監視器為例，一紙公文就要業者執行，一個園約花20到50萬元不等，若業者私心要節省成本，恐從人事、耗材下手，導致惡性循環。

近年兒虐案件增加，陳文政認為重懲違法業者是必要，但照顧小生命本來壓力就很大，托育產業現在變成「被政府限制收費，軟硬體須配合改善，卻沒有得到對等補助」的產業，「低薪」「低利潤」「高風險」這種產業前景令人憂心？怎會有年輕人想投入？

市府努力推動「倍增」計畫，如果找不到好人才留任，家長與孩子得不到應有的好處。他建議社會局先從保育員的久任獎金、軟硬體補助進行檢討，讓台中的托育環境得到「質」的改變。

社會局長彭懷真指出，目前訂「托嬰中心質量提升實施計畫」評鑑甲等以上者，可申請設施設備和教學物品補助。另外，現行托嬰中心托育人員與嬰兒的照顧人力比規定為1:5，托嬰中心每增聘1名托育人員，每年可申請最高50萬元獎助，降低師生照顧比，改善勞動條件，鼓勵留任。

彭懷真也說，托嬰中心與市府是夥伴關係，感謝他們為照顧下一代所付出的努力，現階段因疫情停課，可能造成部分業者經營困難，他每月與相關團體舉辦座談會，盼協助業者度過難關。

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