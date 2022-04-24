數位學習結合有溫度的真人指導 提升孩子學習力

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人數位個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列來到第三集，AI上學小編出任務系列每集將由小編前往各AI上學加盟分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作、以及孩子們在AI上學學習的各種趣事！

本集AI上學小編來到臺北市松山區的AI上學南京三民校，位在民生社區的南京三民校，有來自鄰近民生國中、西松高中(國中)、介壽國中、康橋國際學校等的學生。AI上學南京三民校主打『真人+數位個別指導』，打造全方位數位化學習的教室，不僅設有家長諮詢區，也為前來學習的孩子們打造個人專屬學習空間。舒適安全的環境下，再加上專業輔導、授課老師的教學，AI上學南京三民校的孩子們，都能夠獲得更有效及更快樂的學習體驗。

AI上學南京三民校主打『真人+數位個別指導』，片中AI上學小編跟著南京三民校就讀民生國中一年級的阿方同學，帶領大家一探學生在AI上學南京三民校學習到底都在做些什麼，老師是如何為同學們進行個別指導？而同學們又是如何利用AI上學進行數位學習的呢？

圖／學生進班點名及確認課程進度，擷取自【AI編出任務】一日跟拍之AI上學學生來上課！（力宇教育提供）

阿方同學在每次上課進班後，都會先與櫃檯老師點名、確認今日課程進度，並且因應疫情防疫政策落實量體溫及消毒等作業。在課堂上，阿方的指導老師，王老師，首先是帶著阿方進行今日進度之課程講解，課程中使用AI上學線上影片教材並搭配AI上學獨家跨版數位學習講義，王老師全程帶著阿方細心從概念講解到解題。

圖／上課使用線上影片及數位學習講義，擷取自【AI編出任務】一日跟拍之AI上學學生來上課！（力宇教育提供）

在課堂後，王老師使用AI上學線上測驗，為阿方進行課後測驗。在多功能的線上測驗介面中，阿方使用手寫板搭配個人學習平板，即可輕鬆在測驗中計算數學習題，而AI上學系統也會自動記錄阿方寫下的每一筆筆跡，方便老師在課後詳細檢討學生在測驗中的計算過程，了解學生真正的問題所在。

圖／課後測驗，擷取自【AI編出任務】一日跟拍之AI上學學生來上課！（力宇教育提供）

測後AI上學系統立即批改考卷、產出測驗報表，分析出阿方在本次測驗中的弱點及強項，透過題目的詳細解析搭配王老師細心解題，阿方能夠有效針對弱點去做加強，對症下藥不僅省時又有效！

圖／檢討考卷，擷取自【AI編出任務】一日跟拍之AI上學學生來上課！（力宇教育提供）

在課後的訪談之中，阿方同學表示，自從在AI上學南京三民校上課之後，成績進步了非常多，尤其是數學科。當小編詢問阿方，在南京三民校上課後與以往最大的差別時，阿方更表示「花在讀書上面的時間變少很多。」雖然減少讀書時間，成績卻反而有明顯的進步，使阿方大大提升了學習的自信心。

圖／南京三民校學生訪談，擷取自【AI編出任務】一日跟拍之AI上學學生來上課！（力宇教育提供）

在AI上學教學系統的輔助之下，幫助到許多老師及學生們，更解決了許多老師及同學們以往在學習上的不便之處。阿方的指導老師，王老師，在訪談中也提到：「傳統的補習班就是老師站在講台上授課…而在這個系統(AI上學)會在課前(讓學生)看影片，或是派考卷給你(學生)，讓你先去預習今天要講的內容、或是考試的內容。」在系統的幫助之下，AI上學南京三民校的老師為了讓孩子有更有效的學習而去調整教學方針，改變以往的授課模式。

而在全新的教學模式之下，王老師也表示：「先讓學生去熟悉這一塊(當日的課程內容)，那老師在上課的時候帶起來就會講得比較順一點。」安排學生事先預習，不僅幫助老師解講得更順利，更幫助學生快速又有效地抓住重點，達到真正有效的學習。這也落實了AI上學南京三民校的教學宗旨，『數位』加上『真人』的個別化指導。

圖／南京三民校老師訪談，擷取自【AI編出任務】一日跟拍之AI上學學生來上課！（力宇教育提供）

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