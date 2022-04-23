快訊

五一不加班…蘇揆籲台鐵員工「別和衣食父母作對」 工會開嗆反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭隔離無法參加教甄損害權益 教團籲教育部訂補救措施

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
疫情隔離、染疫者增加衝擊教甄，教育團體呼籲教育部應擬定一套補救準則。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
疫情隔離、染疫者增加衝擊教甄，教育團體呼籲教育部應擬定一套補救準則。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

明星高中於每年四月準時自辦教師甄選，但今年受疫情影響，各校公告若應考人遭居家隔離、檢疫將不得應試，但5月登場、由教育部所受託辦理的111高中教師甄試則可安排至防疫試場應試，讓不少報名自辦教師甄選卻遭隔離必須放棄的教師大喊不公。教育團體指出，該狀況對已通過初試的老師不公，建議教育部應訂立相關準則，給予教師複試的機會。

國內確診、隔離人數激增，部分代理教師反應，通過學校自辦教甄初試後遭隔離無緣複試只能明年再來。全國高中教育產業工會秘書長許麗吉表示，沒有補救措施對應考的代理教師不公平，尤其是對已經通過初試階段的考試的老師，若遭隔離應試圖研議補救機制。

許麗吉談到，即便是各縣市地方學校自辦教師甄試，但公告的簡章都要先提報教育主管機關，代表程序都經過主管機關核可，就要擔起監督責任，「不可以就這樣甩鍋不管。」

許麗吉說，現在即便學校想釋出善意也沒有依據，呼籲教育部應統一說明甚至訂立相關準則，例如擬定配套給予老師複試面試、試教的機會，也讓教育現場可真的選到適合到老師。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則指出，該狀況很兩難。自辦甄選的學校考慮到傳染風險，若疫情因此擴散學校承擔不起。再者，學校可能沒有這麼多人力規劃防疫隔離試場等，也沒有足夠的消毒量能。

教甄複試關鍵在於試教、面試，侯俊良說，若採用視訊辦理學校還必須提出防弊措施，確保視訊過程一切公平，如果思慮不周更可能影響到其他應考者。但呼籲縣市防疫可多加思考，如何在不違反防疫規定下顧及應考教師權益。

居家隔離 教育部 疫情

延伸閱讀

大學要求提與科系相關學習檔案 高中師嘆學習無法倒帶

會考、統測逼近 停課標準要寬要嚴教育界關注

退休軍公教退撫給與 全教總籲調高4%

陳時中喊檢討停課標準 教團籲講清楚是否要與病毒共存

相關新聞

教甄規定地方中央不同調 遭居家隔離無補救惹怒教師

正式教師職缺一席難求，每年四月多所高中自辦教師甄試，但近日有代理教師反應，不少高中教甄簡章敘明，若應考人居家隔離、居家檢...

統測不延期4月30日登場 確診考生採外加名額辦理

教育部長潘文忠日前出席立法院教育文化委員會表示，今年技專校院統一入學測驗將如期舉行，因應疫情變化防疫試場、監試人員將再擴...

遭隔離無法參加教甄損害權益 教團籲教育部訂補救措施

明星高中於每年四月準時自辦教師甄選，但今年受疫情影響，各校公告若應考人遭居家隔離、檢疫將不得應試，但5月登場、由教育部所...

立院三讀私校退場條例 柯建銘：教育史不可繞過的一天

因應少子女化衝擊，私校退場議題備受討論。立法院院會昨三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，規定在學校退場後，賸餘財產...

班班有冷氣公立高中幼兒園電費無著落 嘉縣府埋單

教育部推動的全國「班班有冷氣計畫」政策，5月啟用，中央只補助公立國中小冷氣使用電費，公立高中及國小附設幼兒園冷氣電費不在...

醫試改革／美停辦醫師臨床考試給台灣的反思：成績好不等於醫術好

美國的醫學系學生畢業後，要參加醫師國考USMLE考試，但考試費用太貴、且通過率高達95%，鑑別度不佳，加上使用標準化病人（按照劇本演出病人讓考生問診）感覺「虛假」，美國趁這次新冠疫情順勢永遠停辦臨床技能測驗（CS、Clinical Skill） ，反觀台灣的醫學臨床技能測驗（OSCE），存在跟美國相似的問題，台灣醫界也認為，此刻正是台灣檢視如何改善OSCE的好時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。