遭隔離無法參加教甄損害權益 教團籲教育部訂補救措施

明星高中於每年四月準時自辦教師甄選，但今年受疫情影響，各校公告若應考人遭居家隔離、檢疫將不得應試，但5月登場、由教育部所受託辦理的111高中教師甄試則可安排至防疫試場應試，讓不少報名自辦教師甄選卻遭隔離必須放棄的教師大喊不公。教育團體指出，該狀況對已通過初試的老師不公，建議教育部應訂立相關準則，給予教師複試的機會。

國內確診、隔離人數激增，部分代理教師反應，通過學校自辦教甄初試後遭隔離無緣複試只能明年再來。全國高中教育產業工會秘書長許麗吉表示，沒有補救措施對應考的代理教師不公平，尤其是對已經通過初試階段的考試的老師，若遭隔離應試圖研議補救機制。

許麗吉談到，即便是各縣市地方學校自辦教師甄試，但公告的簡章都要先提報教育主管機關，代表程序都經過主管機關核可，就要擔起監督責任，「不可以就這樣甩鍋不管。」

許麗吉說，現在即便學校想釋出善意也沒有依據，呼籲教育部應統一說明甚至訂立相關準則，例如擬定配套給予老師複試面試、試教的機會，也讓教育現場可真的選到適合到老師。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則指出，該狀況很兩難。自辦甄選的學校考慮到傳染風險，若疫情因此擴散學校承擔不起。再者，學校可能沒有這麼多人力規劃防疫隔離試場等，也沒有足夠的消毒量能。

教甄複試關鍵在於試教、面試，侯俊良說，若採用視訊辦理學校還必須提出防弊措施，確保視訊過程一切公平，如果思慮不周更可能影響到其他應考者。但呼籲縣市防疫可多加思考，如何在不違反防疫規定下顧及應考教師權益。