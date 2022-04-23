教甄規定地方中央不同調 遭居家隔離無補救惹怒教師

正式教師職缺一席難求，每年四月多所高中自辦教師甄試，但近日有代理教師反應，不少高中教甄簡章敘明，若應考人居家隔離、居家檢疫或加強自主健康管理適逢考試則不得應考。但近日確診數、受匡列者人數眾多，於通過初試後遭隔離將無緣複試，努力一年心血付諸東流只能明年再來。

國內近日確診數攀升遭匡列者眾多，今年四月高中自辦教師甄試如期舉行，綜觀今年如新竹高中、高雄女中等教甄簡章都敘明，如應考人於考試日仍須居家隔離或居家檢疫則不可應考，但可檢具相關文件申請退費。

一名代理教師坦言，日前已通過某明星高中初試，但初試公告和複試進行時間很短，近日身邊朋友確診便遭居家隔離，致電學校想了解是否有補救機會，學校僅無奈表示，隔離者無法參加複試，準備一年的心血只要通過複試就能「上岸」成為正式教師，現在被居家隔離只能忍痛放棄了。

不少代理教師為轉正，每年均投入百人搶職缺行列，都會區高中教甄開出名額極少，每年仍動輒吸引上百人至千人報考，進入複試者約10人，再搶最終1至2個職缺，錄取率恐不到1%。

一名歐姓教師指出，今年想應考除了不能確診外也不能被匡列，但實在很難避免。自辦教甄每間學校取向不同，想考還要個別準備，如果因為隔離而不能考真的非常難過。

教育部亦於近日公告111學年公立高級中等學校教師甄選簡章，5月17日辦理初試、6月11日辦理複試，但教育部說明，111高中教師甄試除確診不得應考外，其餘居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理者在符合防疫條件下均可參加考試。經查簡章，居家隔離、檢疫者需先通報國教署，再檢具隔離書等證明，屆時初試、複試都會安排於隔離試場應考。