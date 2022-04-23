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教甄規定地方中央不同調 遭居家隔離無補救惹怒教師

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
明星學校辦理自辦教師甄試競爭激烈，每年數百人報考只為搶一個正式缺。示意圖，非當事人。圖 / 新北市教育局提供
明星學校辦理自辦教師甄試競爭激烈，每年數百人報考只為搶一個正式缺。示意圖，非當事人。圖 / 新北市教育局提供

正式教師職缺一席難求，每年四月多所高中自辦教師甄試，但近日有代理教師反應，不少高中教甄簡章敘明，若應考人居家隔離居家檢疫或加強自主健康管理適逢考試則不得應考。但近日確診數、受匡列者人數眾多，於通過初試後遭隔離將無緣複試，努力一年心血付諸東流只能明年再來。

國內近日確診數攀升遭匡列者眾多，今年四月高中自辦教師甄試如期舉行，綜觀今年如新竹高中、高雄女中等教甄簡章都敘明，如應考人於考試日仍須居家隔離或居家檢疫則不可應考，但可檢具相關文件申請退費。

一名代理教師坦言，日前已通過某明星高中初試，但初試公告和複試進行時間很短，近日身邊朋友確診便遭居家隔離，致電學校想了解是否有補救機會，學校僅無奈表示，隔離者無法參加複試，準備一年的心血只要通過複試就能「上岸」成為正式教師，現在被居家隔離只能忍痛放棄了。

不少代理教師為轉正，每年均投入百人搶職缺行列，都會區高中教甄開出名額極少，每年仍動輒吸引上百人至千人報考，進入複試者約10人，再搶最終1至2個職缺，錄取率恐不到1%。

一名歐姓教師指出，今年想應考除了不能確診外也不能被匡列，但實在很難避免。自辦教甄每間學校取向不同，想考還要個別準備，如果因為隔離而不能考真的非常難過。

教育部亦於近日公告111學年公立高級中等學校教師甄選簡章，5月17日辦理初試、6月11日辦理複試，但教育部說明，111高中教師甄試除確診不得應考外，其餘居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理者在符合防疫條件下均可參加考試。經查簡章，居家隔離、檢疫者需先通報國教署，再檢具隔離書等證明，屆時初試、複試都會安排於隔離試場應考。

教育部辦理的全國高中教甄具備相關補救配套，但地方學校自辦教師甄試則無。教育部回應，教師甄試為任用考試，是對每個缺額進行分發，因此尚無法採外加錄取名額或事後補考辦理。但呼籲學校，學校自辦教師甄試應參考地方政府所訂相關防疫指引，在不損及考生應考及健康權益下，妥善規劃試場防疫規則。

111學年公立高級中等學校教師甄選簡章，居家檢疫、隔離應考人需簽切結，但將安排至隔離試場應試。圖／翻攝自教育部網站
111學年公立高級中等學校教師甄選簡章，居家檢疫、隔離應考人需簽切結，但將安排至隔離試場應試。圖／翻攝自教育部網站

居家隔離 教育部 居家檢疫

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