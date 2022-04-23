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班班有冷氣公立高中幼兒園電費無著落 嘉縣府埋單
教育部推動的全國「班班有冷氣計畫」政策，5月啟用，中央只補助公立國中小冷氣使用電費，公立高中及國小附設幼兒園冷氣電費不在補助額度，學校及家長擔心，縣長翁章梁決定自籌高中、幼兒園電費，讓學校家長放心，學生安心求學。
縣府教育處說，針對未在電費補助的公立高中及幼兒園，中央指示使用冷氣，可依「高級中等學校向學生收取費用辦法」，以及「幼兒教育與照顧法（冷氣費納入雜費項下）」，向家長收取費用。
翁章梁考量高中及幼兒也都有使用冷氣需求，為減輕家長負擔，如再向高中和幼兒家長收取費用，將失推動班班有冷氣的美意，指示教育處評估擴大補助高中及國小附設幼兒園電費，決定增編188萬元，補助電費，讓高中及幼兒園學童同等受惠。
永慶高中班聯會主席廖芯霈說，「炎夏在冷氣房專心學習，讓浮動心平靜，求取更佳學習表現，謝謝縣長對高中學生照顧，減輕父母負擔。」
教育處長李美華感謝縣長對公立高中及國小附設幼兒園學生照顧，將使縣立竹崎高中、永慶高中共41班高中生，以及國小附設幼兒園共138班幼生受惠，落實班班有冷氣，生生都受用的目標，期待在冷氣政策下，學校從小教育學生節能觀念，運用資源，將有限資源做到最佳分配使用。
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